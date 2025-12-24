Πυρά κατά της τριμερούς Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματός του ΑΚΡ (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης). Ο Τούρκος πρόεδρος άφησε αιχμές κατά της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Λευκωσίας και Βηρυτού, αλλά εστίασε και στις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε στο Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού, ούτε σφετεριζόμαστε τα δικαιώματα κανενός ούτε επιτρέπουμε να σφετερίζονται τα δικαιώματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων» διεμήνυσε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Μπορούν να συνάψουν συμφωνίες, να μπουν υπογραφές και να μεταδοθούν διάφορα μηνύματα (...) Τίποτα από αυτά δεν μας δεσμεύει ούτε αλλάζει την πολιτική μας».



«Τα λόγια εκείνων που έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα των Παλαιστινίων αδελφών μας δεν διαφέρουν, στα μάτια μας, από τον κρότο των τενεκεδένιων κουτιών» σημείωσε, αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

«Δεν πέσαμε θύμα του παιχνιδιού τους, και δεν θα πέσουμε θύμα. Δεν υποκύψαμε σε προκλήσεις, και δεν θα υποκύψουμε» υποστήριξε.

«Κατά τη διάρκεια των ευλογημένων τριών μηνών, θα αυξήσουμε τη βοήθειά μας προς την Παλαιστίνη. Ως Τουρκία, δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε ποτέ τη Γάζα μόνη της» σημείωσε.

«Από τον Καύκασο μέχρι τα Βαλκάνια, από την Αφρική μέχρι την Ασία, όποιος έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, σπεύσαμε να τον βοηθήσουμε. Αυτό συνέβη χθες, αυτό συμβαίνει σήμερα και δεν θα αλλάξει ποτέ αύριο».

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως και στο παρελθόν, είμαστε υπέρ της ειρήνης και της ηρεμίας και σήμερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συναινούμε στην αδικία ή ότι παραμένουμε σιωπηλοί μπροστά στην καταπίεση. Ποτέ».

Η επίμαχη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

«Σε όλους όσοι φαντασιώνονται ότι θα επανεγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω: "ξεχάστε το, δεν πρόκειται να συμβεί μην το σκέφτεστε καν". Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά μας» διεμήνυσε εμμέσως στην Τουρκία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κοιτάξτε, συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, κανείς δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με κανέναν. Αντιθέτως, επιδιώκουμε σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη πρόσθεσε πάντως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

