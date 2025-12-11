Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε, σήμερα Πέμπτη, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με τέσσερις φωτογραφίες από το υποβρύχιο.

Εν πλω στο υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ», μαζί τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Α. Δαβάκη @adavakis, τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη και τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δ.Ε. Κατάρα ΠΝ, για την παρακολούθηση της Άσκησης «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού @NavyGR.#hellenicnavy pic.twitter.com/C6Ahbmstmc — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 11, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

