Την άσκηση «Περισκόπιο» παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος» ο Ν. Δένδιας - Δείτε φωτογραφίες

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Θανάση Δαβάκη

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε, σήμερα Πέμπτη, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με τέσσερις φωτογραφίες από το υποβρύχιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

