Για μία «μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας υπο τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη», έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη νέου προέδρου του Eurogroup.

«Έχουμε θέσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία όλες μας τις δυνάμεις να αποκαταστήσουμε το κύρος και την διεθνή ισχύ της Ελλάδας προς όφελος όλων των Ελλήνων», κατέληξε η κα. Ζαχαράκη.

Ακολουθεί αναλυτικά, η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

