Συνάντηση Δένδια με τον διευθυντή Καινοτομίας του NATO

 Kατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας της Συμμαχίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας

Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε, σήμερα, στις Βρυξέλλες, με τον διευθυντή Καινοτομίας του NATO, Δρα Νικόλαο Λούτα.

Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης «εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας της Συμμαχίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας».

