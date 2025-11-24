Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε, σήμερα, στις Βρυξέλλες, με τον διευθυντή Καινοτομίας του NATO, Δρα Νικόλαο Λούτα.

Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης «εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας της Συμμαχίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας».

Πηγή: skai.gr

