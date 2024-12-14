Σ. Φάμελλος: Η κοινωνία θέλει να ανατρέψουμε τον κ. Μητσοτάκη -Δεν θέλει συναινετική αντιπολίτευση και ταγκό για δύο

Το στίγμα των προθέσεών του έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος στην Αχαΐα.

«Η κοινωνία θέλει να ανατρέψουμε τον κ. Μητσοτάκη και τις πολιτικές του. Δεν θέλει συναινετική αντιπολίτευση, δεν θέλει ταγκό για δύο», ανέφερε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκινάει μια μεγάλη πολιτική εξόρμηση «για να γίνει πιο μεγάλος, πιο δυνατός, για να αποτελέσει τον πυλώνα της προοδευτικής αντεπίθεσης. Γιατί ξέρουμε ότι η κοινωνία στις επόμενες εκλογές δεν θέλει απλά να ψηφίσει μια καλή αντιπολίτευση. Θέλει να ψηφίσει μια καλή, προοδευτική κυβέρνηση. Και αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι δυνατός για να καταθέσει πρόταση, είτε συμμαχική, είτε στην κοινωνία, είτε στα κόμματα. Πρόταση όμως που θα φέρει προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα».

Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση: «Δεξιά πολιτική είναι να βάζεις πλάτη στα καρτέλ τα οποία φτωχοποιούν την κοινωνία. Αυτό το μείγμα περιέχει και ο προϋπολογισμός. Μας μιλάει για μείωση φόρων, αλλά αν δείτε τον καινούργιο προϋπολογισμό, έχει αυξήσει 2,5 δισ. φόρους για το 2025. Έτσι είναι η μείωση της φορολογίας, αλλά για τις τράπεζες έχει δισεκατομμύρια. Αυτές είναι οι διακρίσεις. Εμείς γνωρίζαμε το πρόβλημα αυτό και καταθέσαμε από τον Μάιο πρόταση νόμου που παρεμβαίνει στα κέρδη της ΔΕΗ και στη λειτουργία της ΔΕΗ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Πρόταση νόμου που φορολογεί τα υπερκέρδη και του ρεύματος και των πετρελαίων και των τραπεζών. Αλλά κάνανε πως δεν άκουγαν. Τώρα που έρχεται το κοινωνικό κόστος, δηλαδή η αντίδραση της κοινωνίας, τώρα ακούει ο κ. Μητσοτάκης. Και τι προσπαθεί να κάνει; Μαθαίνουμε, λέει, θα φέρει ένα μέτρο το οποίο θα έχει περίπου 100 εκατομμύρια κόστος στις τράπεζες. Προσέξτε: 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο, 100 εκατομμύρια κόστος».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είπε: «Και έχουμε και τον κ. Ανδρουλάκη που ήρθε -εμείς λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ- να φέρει μία πρόταση για φορολογία στις τράπεζες. Στην αρχή μας έλεγε 800 εκατομμύρια, μετά μας είπε 500, μετά 400. Τελικά μας είπε ότι κοστίζει 240 εκατομμύρια. Δηλαδή βγάζουν 4,5 δισ., θα πληρώνουν 240 εκατομμύρια. Ε, δεν θα ιδρώσει το αυτί τους».

Ξεκαθάρισε τους όρους των προοδευτικών συνεργασιών: «Για εμάς η πόρτα των συνεργασιών είναι ανοιχτή, αλλά με μία ξεκάθαρη διαφορά. Από τη μία είναι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη και από την άλλη είναι η κοινωνία και τα συμφέροντά της».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, ούτε για την οικογενειοκρατία. Θα κάνουμε πολιτική για την κοινωνία. Υπάρχουν κι άλλοι που απεργάζονται σχέδια να έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ψήφισαν όλοι το ίδιο: ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν μειοψηφίες και πλειοψηφίες. Είμαστε όλοι και όλες το ίδιο. Όλοι ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όλοι οι υποψήφιοι δώσαμε τον ίδιο αγώνα για την ίδια προοπτική, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Άρα, δεσμευόμαστε για ενιαίο, συγκροτημένο λόγο και δράση. Δημοκρατία στο κόμμα, δράση στην κοινωνία. Αυτό φοβίζει το σύστημα εξουσίας. Αλλά θα συζητάμε και θα συμφωνούμε. Και αυτό που συμφωνούμε θα κάνουμε. Αυτό σημαίνει σοβαρός και συγκροτημένος λόγος».

