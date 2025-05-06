Ευθεία επίθεση κατά της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την απόφαση της Ομάδας Αλήθειας να υποβάλλει μήνυση εναντίον του για συκοφαντία.

«Η μήνυση εναντίον μου, που προανήγγειλε η Ομάδας Αλήθειας, ο μηχανισμός προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί ευθεία επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Με τη μήνυση κατά πολιτικού αρχηγού, επιχειρούν να περιορίσουν την πολιτική δράση και τα δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά και να αποφύγουν τη λογοδοσία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, επιτέθηκε και στον πρωθυπουργό σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης, που είναι ο εντολέας του μηχανισμού, ενοχλήθηκε γιατί απευθύνθηκα σήμερα στη Δικαιοσύνη και στην Αρμόδια Αρχή για να ελέγξουν αυτό το σκάνδαλο κατά της Δημοκρατίας. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί νοικοκύρης!».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «Όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να πάρουν θέση. Να πέσει φως στην υπόθεση, ώστε να ερευνηθούν εκείνοι που ελέγχονται για την παραβίαση των κανόνων της Δημοκρατίας. Και ο κ. Μητσοτάκης να έρθει στη Βουλή να απαντήσει για το δημόσιο χρήμα και τις τριγωνικές συναλλαγές που τροφοδοτούν την Βlue Skies και την Ομάδα Αλήθειας. Να μη βάζει τους εντολοδόχους του να με μηνύουν για να μπαζώσει ακόμα μια φορά την αλήθεια. Αυτός είναι που θα λογοδοτήσει».

Η μήνυση εναντίον μου, που προανήγγειλε η Ομάδας Αλήθειας, ο μηχανισμός προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί ευθεία επίθεση κατά της Δημοκρατίας.



Με τη μήνυση κατά πολιτικού αρχηγού, επιχειρούν να περιορίσουν την πολιτική δράση και τα δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά και να… — Socratis Famellos (@SFamellos) May 6, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Ομάδα Αλήθειας, μέσω του λογαριασμού της στο Facebook προανήγγειλε την υποβολή μήνυσης σε βάρος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.