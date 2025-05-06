Δένδιας: Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας να συνοδεύεται από απόλυτη διαφάνεια

Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας πρέπει να συνοδεύεται από απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό στο υστέρημα του ελληνικού λαού. Ο στόχος μας είναι στρατηγικός. Δεν είναι ευκαιριακός. Είναι η δημιουργία ενός υγιούς παραγωγικού και προσανατολισμένο στις εξαγωγές οικοσυστήματος. Όχι ενός κρατικοδίαιτου συμπλέγματος αντιπροσώπων και ευκαιριακά ενεργούντων που στο τέλος της ημέρας θα παράσχει ασήμαντο οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα αδιαφάνεια και διαφθορά.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εγκαινίασε σήμερα, Τρίτη 6 Μαΐου, τη διεθνή έκθεση 'Αμυνας, Ασφάλειας και Τεχνολογίας DEFEA 2025 (Defence Exhibition Athens), στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Η διαφθορά», συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας, «συνιστά πάντοτε πρόβλημα. Και συνιστά πρόβλημα αναπτυξιακό και οικονομικό, όχι μόνον ηθικό. Η διαφθορά δεν αφαιρεί μόνον πόρους, κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Οδηγεί σε λανθασμένες κατευθύνσεις αφού διαστρέφει το κριτήριο της επιλογής. Αποξενώνει την κοινωνία, τον λαό, από την αμυντική προσπάθεια και αποθαρρύνει τις υγιείς επιχειρήσεις και, μάλιστα τις νεοφυείς, να ασχοληθούν και να επενδύσουν στην 'Αμυνα».

Ο υπουργός καλωσόρισε τους επισκέπτες στην Αθήνα, «στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για την επίσημη έναρξη της διεθνούς έκθεσης Αμυντικού Υλικού DEFEA 2025.

«Μια έκθεση κύρους, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους φορείς και κορυφαίες επιχειρήσεις της αμυντικής τεχνολογίας από ολόκληρο τον κόσμο» πρόσθεσε.

«Η αμυντική βιομηχανία, η επιστημονική έρευνα, η καινοτομία είναι στον πυρήνα της εθνικής αμυντικής στρατηγικής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσλαμβάνει την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής υπεροχής» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, υπογράμμισε ότι έχουν τεθεί δύο στρατηγικοί στόχοι. Ο πρώτος αφορά στη διεύρυνση της συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά μας προγράμματα και ο δεύτερος στην ανάπτυξη ενός σοβαρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

«Τον καθοριστικό ρόλο στη δεύτερη προσπάθεια διαδραματίζει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το ΕΛΚΑΚ, που συμπληρώνει τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Συνδέει για πρώτη φορά τις καινοτόμες ιδέες και το καινοτόμο αμυντικό οικοσύστημα με τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της επίσης νέας Διεύθυνσης Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνδέει τη δυναμική της ακαδημαϊκής έρευνας και των ερευνητικών κέντρων με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις» επισήμανε ο υπουργός.

Και συνέχισε λέγοντας ότι ήδη «βρίσκονται σε εξέλιξη 10 ερευνητικά προγράμματα, ενώ έως το τέλος του χρόνου σχεδιάζεται να προκηρυχθούν 11 επιπλέον».

Μέσω του ΕΛΚΑΚ, διευκρίνισε ο κ. Δένδιας, «η Ελλάδα διεκδικεί παρουσία στις εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα, στις κυβερνο-επιχειρήσεις, στις διαστημικές εφαρμογές».

Στο πνεύμα της «Ατζέντας 2030» καταρτίστηκε, είπε ο κ. Δένδιας, «το πρώτο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ)» που «έρχεται να καλύψει μια περίοδο καταρχήν 12, αλλά συν 8 χρόνια. Δηλαδή, έναν καθαρό ορίζοντα μιας εικοσαετίας. Έχουν προγραμματισθεί καινοτόμα εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν σε σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία κυβερνοπολέμου, δορυφορικών συστημάτων και λογισμικών Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control)».

«Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Αναφερόμενος στο παρελθόν, επανέλαβε ότι «η Ελλάδα μέχρι το 2004 δαπάνησε, σε σημερινές τιμές, άνω των 270 δισ. ευρώ για εξοπλισμούς. Χωρίς τις διαχρονικά όχι βέλτιστες επιλογές, αυτά τα χρήματα θα ήταν αρκετά για να είναι η Ελλάδα σήμερα εξαγωγική υπερδύναμη».

Και πρόσθεσε: «Για τον λόγο αυτό, έχω ήδη ανακοινώσει σειρά μέτρων διαφάνειας που συνοδεύουν τον Μακροχρόνιο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Όμως θέλω να πω ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι έτοιμο συζητήσει και να υιοθετήσει όσα λογικά μέτρα υποδείξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή και φορείς της κοινωνίας».

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο «συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινής αμυντικής προσπάθειας» και συνέχισε: «Αναγνωρίζουμε τις μεταβαλλόμενες γεωστρατηγικές συνθήκες και τις αυξημένες απαιτήσεις αποτροπής και ασφάλειας στην Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να ενσωματώνουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ReArm Europe. Το ReArm Europe δεν είναι απλώς μια ευρωπαϊκή απάντηση στις προκλήσεις του παρόντος, είναι ένας μοχλός στρατηγικής αυτονομίας και αλληλεγγύης, στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει».

«Η Ελλάδα», είπε, «συνιστά κόμβο συνεργασίας. Η Ελλάδα θέλει να είναι χώρος συνάντησης ιδεών και η DEFEA είναι η ιδανική πλατφόρμα γι' αυτό. Έτσι μπορεί να έχουμε ανταλλαγές τεχνογνωσίας. Έτσι ενισχύσουμε τη συλλογική άμυνα».

«Η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι σταθερά, διαχρονικά προσηλωμένη στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας, της συμμαχικής συνοχής, της συλλογικής ασφάλειας. Και η παρουσία στην DEFEA συμμάχων, εταίρων και φίλων είναι ένδειξη ενότητας, κοινής αντίληψης, κοινού προσανατολισμού» εξήγησε.

«Οι αμυντικές δαπάνες υπήρξαν για την Ελλάδα όρος της εθνικής μας επιβίωσης. Όμως τολμώ να πω, για πρώτη φορά αντιμετωπίζονται πλέον ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και ως χώρος οικονομικής συνεργασίας με φιλικές χώρες. Οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να μοχλεύσουν, αν γίνουν σωστά, ανάπτυξη, μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο. Μπορούν να δημιουργήσουν ζηλευτές θέσεις εργασίας για άτομα υψηλών ικανοτήτων, εντός αλλά και εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων. Μπορούν να μοχλεύσουν -και αυτό είναι κύρια προτεραιότητα- σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα που επιτέλους να θεραπεύσει, στο βαθμό που είναι δυνατόν, το διαχρονικό πρόβλημα του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. Διότι το ελλειμματικό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών απειλεί το ίδιο την ασφάλεια της Ελλάδας» κατέληξε.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμα ο διευθυντής της Έκθεσης DEFEA 2025, Βασίλης Μπάρκας, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) Τάσος Ροζολής.

Στο περιθώριο των εργασιών της DEFEA 2025, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον υπουργό Άμυνας της Αρμενίας Suren Papikyan, με τον οποίο συζήτησε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής αμυντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και με την υπουργό Άμυνας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Janine Lélis, με την οποία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας σχετικά με την παροχή βοήθειας στη στρατιωτική εκπαίδευση σπουδαστών από το Πράσινο Ακρωτήρι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής σχέσης.

Στις συναντήσεις έλαβαν μέρος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου και ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης.

Στην τελετή με την οποία άνοιξαν οι εργασίες της DEFEA 2025, ήταν παρόντες, επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, η υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για θέματα Αμυντικής Βιομηχανίας, Maria Eagle, βουλευτές, καθώς και στελέχη ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών, ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθησαν επίσης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

