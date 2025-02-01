Επικοινωνία Χαρίτση με Φάμελλο: Συμφώνησαν σε συντονισμό για τα Τέμπη

Στον συντονισμό των προοδευτικών κομμάτων αναφορικά με το "έγκλημα των Τεμπών" συμφώνησαν οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου: «Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης επικοινώνησε σήμερα το πρωί τηλεφωνικά με τον Σωκράτη Φάμελλο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμφώνησε πως είναι αναγκαίος ο συντονισμός των προοδευτικών κομμάτων για το έγκλημα των Τεμπών και του εξέφρασε την άποψη πως είναι ώριμες συνθήκες για άμεση κατάθεση πρότασης μομφής. Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε πως είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί, άμεσα, εντός της εβδομάδας, η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απολογηθεί στον ελληνικό λαό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

