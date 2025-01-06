Στη Δεξαμενή Αθηνών έγινε ο εορτασμός των Θεοφανίων με τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς και πλήθους υπουργών της κυβέρνησης.

«Η ηλιόλουστη Ελλάδα γιορτάζει με λαμπρότητα τα Θεοφάνια, αντλώντας δύναμη και ελπίδα από το μήνυμά τους, σε έναν κόσμο ταραγμένο με πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας και με την εσωτερική πολιτική σκηνή να σκιάζει η απώλεια του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, αλλά και η μεγάλη δοκιμασία του αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου. Προσευχόμαστε για αυτόν, όπως κι αυτός πάντα προσεύχεται για εμάς εδώ και πολλές δεκαετίες», ανέφερε αρχικά στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας:

«Όμως το μήνυμα των Φώτων είναι στον πυρήνα του ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας και αυτοπεποίθησης. Και πράγματι η Ελλάδα σήμερα είναι ένας φάρος σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και μια χώρα η οποία δρομολογεί παρά τις δυσκολίες την πρόοδο σε ένα γενικότερο περιβάλλον καθήλωσης. Ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας».

«Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και καλή χρονιά» κατέληξε.

