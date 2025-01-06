Στον αγιασμό των υδάτων θα παραβρεθούν σήμερα το πρωί η ΠτΔ, ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στη συνέχεια θα παραστεί στην τελετή αγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή Αθηνών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και στη συνέχεια στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

Στον Πειραιά θα παραβρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια θα παραστεί στην κατάδυση του Τίμιου Σταυρού στην προβλήτα απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετέβη στο Κιλκίς για να παραστεί στην Τελετή Αγιασμού των Υδάτων την ημέρα των Θεοφανείων.

