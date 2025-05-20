Προκαλεί ο Ερντογάν: Με τη 19η Μαΐου κάναμε το πρώτο βήμα της νίκης

Προκλητικό μήνυμα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι «με τη 19η Μαΐου κάναμε το πρώτο βήμα της νίκης» αναφερόμενος στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.

«Βάλαμε και πάλι στη σφραγίδα του Ισλάμ στα εδάφη αυτά, νικήσαμε τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις» πρόσθεσε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η 19η Μαΐου του 1919 είναι το καλύτερο παράδειγμα. Πριν ακριβώς από 106 χρόνια κάναμε το πρώτο βήμα για τον δρόμο της νίκης, αφού όλος ο κόσμος τον παρακολουθεί με ζήλια όπου απελευθερωθήκαμε τα δεσμά της αιχμαλωσίας μας, οδηγήσαμε σε ήττα τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, στα εδάφη αυτά βάλαμε και πάλι τη σφραγίδα του Ισλάμ. Η φλόγα της ανεξαρτησίας η οποία άναψε στις 19 Μαΐου του 1919 σε μικρό χρονικό διάστημα εξαπλώθηκε σε όλη την Ανατολία.Και στο τέλος αυτός ο αγώνας στέφθηκε με επιτυχία με τον αγώνα του λαούς μας και των νέων μας».

Αν υπάρχει αέριο ή πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα ή στη Μεσόγειο, θα το βρούμε, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και πρόσθεσε ότι γίνονται γεωτρήσεις σε Λιβύη, Σομαλία, Πακιστάν, Αζερμπαϊτζάν.

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Αν υπάρχει κάτι, εμείς λέμε ότι θα το βρούμε. Μπορεί να είναι στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, μπορεί να είναι στα βάθη της Μεσογείου, μπορεί να είναι κάτω από το βουνό Γκαμπάρ, μπορεί να είναι στο Ντιγιάρμπακιρ, μπορεί να είναι στη Θράκη. Εμείς αυτά θα τα ψάξουμε και θα τα βρούμε.

» Αλλά θα πω κάτι άλλο, ως Τουρκία, τώρα διεξάγουμε μια πολύ σημαντική ενεργειακή διπλωματία και βάζουμε υπογραφές σε πολύ σημαντικά ενεργειακά έργα.

» Από το Πακιστάν στη Σομαλία, από τη Σομαλία στη Λιβύη, από τη Λιβύη στο Ιράκ, από το Ιράκ στο Αζερμπαϊτζάν, που τόσο αγαπάτε συμμετέχουμε ήδη ενεργά σε κάποια έργα σε αυτές τις χώρες, δηλαδή παράγουμε σχεδόν το 50% της παραγωγής μας εντός της Τουρκίας στο εξωτερικό.

» Με άλλα λόγια, έχουμε μια παραγωγή σχεδόν 200.000 βαρελιών, που είναι το μισό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που παράγουμε με την Burat, και έχουμε μια εξωτερική παραγωγή 100.000 - 110.000 βαρελιών. Αυτό μειώνει την εξάρτηση μας από το εξωτερικό».

Πηγή: skai.gr

