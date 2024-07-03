Φάμελλος στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να δώσει απάντηση, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι

«Δεν αμφισβητείται ο ρόλος και η θέση του κ. Κασσελάκη αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με ενότητα και συλλογικότητα πρέπει να γίνει καλύτερος», τόνισε ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ συμπληρώνοντας ότι αυτό που αποφάσισε το συνέδριο τον Φεβρουάριο, το κόμμα δεν το έχει αποδείξει στην κοινωνία.

Σχολιάζοντας το περιστατικό με τον Λ. Αυγενάκη στο αεροδρόμιο είπε ότι είναι ένα συμβάν που το καταδικάζει όλος ο πολιτικός κόσμος: «Πρέπει να απαντηθεί από τη ΝΔ και να ενεργοποιηθούν όλοι οι κανονισμοί της βουλής. Το βίντεο έχει ξεκάθαρες αποδείξεις. Δεν συνάδει με το ρόλο του».

Συνεχίζοντας είπε ότι η πολιτική βρίσκεται σε δύσκολη καμπή δεδομένου ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει αφήσει το αποτύπωμα του και στην Ελλάδα. «Υπάρχει ερώτημα αξιοπιστίας για τους πολιτικούς και το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορούν οι πολιτικοί να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες», τόνισε.

Ερωτηθείς για το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι τα μέλη και τα πολιτικά όργανα του κόμματος είναι υποχρεωμένα να δώσουν απαντήσεις για το πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινωνική διέξοδος» και πρόσθεσε: «πρέπει να συζητήσουμε άμεσα σχετικά με το ποιο είναι το μήνυμα των Ευρωεκλογών και τι θα απαντήσουμε από δω και μπρος. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει καλύτερος για να ανταποκριθούμε».

