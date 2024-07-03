Το περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος υπαλλήλου αεροπορικής εταιρείας από τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη καταδικάζει με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας παράλληλα την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

«Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα υπήρχε ανάλογο περιστατικό και ο Πρωθυπουργός δεν θα είχε ήδη αποπέμψει τον αντίστοιχο βουλευτή;» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «τραμπούκο» τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Μη διαμαρτύρεστε «41τακατο».

Μην κάνεις τη δουλειά σου «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

«Διαφωνία και λεκτική ένταση μόνο».

Η ασυλία της αλαζονείας θα τελειώσει.



Εάν δεν υπήρχε το περιστατικό καταγεγραμμένο σε βίντεο κυκλώματος ασφαλείας, όλοι ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη της… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 3, 2024

«Μη διαμαρτύρεστε «41τακατο». Μην κάνεις τη δουλειά σου «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» «Διαφωνία και λεκτική ένταση μόνο». Η ασυλία της αλαζονείας θα τελειώσει. Εάν δεν υπήρχε το περιστατικό καταγεγραμμένο σε βίντεο κυκλώματος ασφαλείας, όλοι ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη της υπόθεσης. Σύσσωμη η ΚΟ θα καταψήφιζε την άρση ασυλίας του βουλευτή τους, αν βέβαια έφτανε ποτέ η υπόθεση στη Βουλή...

Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα υπήρχε ανάλογο περιστατικό και ο ΠΘ δεν θα είχε ήδη αποπέμψει τον αντίστοιχο βουλευτή; Σταματήστε τις χειραγωγήσεις, τα ψέματα και τα «χαστούκια» στον ελληνικό λαό.

Τώρα οφείλει ο Κ. Μητσοτάκης να διαγράψει τον τραμπούκο Αυγενάκη από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Και βεβαίως να δεσμευτεί ότι δε θα τον προστατέψει μέσω της ψήφου των βουλευτών του, όταν συζητηθεί η άρση ασυλίας του. Καμία ανοχή».

Πηγή: skai.gr

