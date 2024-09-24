Τις θέσεις τους για τα βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τις πολιτικές που σκοπεύουν να εφαρμόσουν, ώστε να φτάσει το ΠΑΣΟΚ στο ζητούμενο, δηλαδή τη διεκδίκηση της εξουσίας, αναλύουν στο αποψινό debate οι έξι υποψήφιοι για την προεδρία του κόμματος, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου και αν χρειαστεί επαναληπτικός γύρος, στις 13 Οκτωβρίου.

Οι 6 υποψήφιοι για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Τη μάχη για τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν οι:

1)Νίκος Ανδρουλάκης

2)Χάρης Δούκας

3)Άννα Διαμαντοπούλου

4)Παύλος Γερουλάνος

5)Μιχάλης Κατρίνης

6)Νάντια Γιαννακοπούλου

Οι 6 θεματικές ενότητες

1)Οικονομία ανάπτυξη

2)Κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό

3)Εξωτερική πολιτική, άμυνα, ΕΕ

4)Κράτος, Θεσμοί, Αυτοδιοίκηση

5)Κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση

6)ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα

Οι όροι διεξαγωγής του Debate

Σε κάθε θεματική ενότητα οι δημοσιογράφοι ρωτούν εντός 30 δευτερολέπτων και κάθε υποψήφιος-α απαντά εντός 90 δευτερολέπτων.

Κάθε υποψήφιος-α έχει το δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του ντιμπέιτ να απευθύνει ερώτηση/τοποθέτηση/σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιο-α του και σε διαφορετική θεματική ενότητα.

Η διαλογική συζήτηση θα διαρθρωθεί ως εξής: 30 δευτερόλεπτα ερώτηση/ 30 δευτερόλεπτα απάντηση/ 30 δευτερόλεπτα επανατοποθέτηση/ 30 δευτερόλεπτα ανταπάντηση.

Οι υποψήφιοι κάθονται αλφαβητικά και διαδοχικά παίρνουν τον λόγο.

Το ντιμπέιτ θα κλείσει με τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων κάθε υποψηφίου.

Στους δυο δημοσιογράφους δίνεται η δυνατότητα συνολικά 6 follow up ερωτήσεων, που πρέπει όμως να υποβληθούν σε διαφορετικό υποψήφιο-α (ερώτηση follow up:15 δευτερόλεπτα / απάντηση follow up: 30 δευτερόλεπτα).

