Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι μικρές αναταράξεις που παραμένουν σε επίπεδο προκλητικής ρητορικής είναι αναμενόμενες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τις μεγάλες «φουρτούνες» θέλει να αποφύγει η Αθήνα από την Άγκυρα και τους τελευταίους 15 μήνες όλα κυλούν ομαλά. Το πρόσφατο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε το καλό κλίμα με τις διαφορές να παραμένουν. Η Τουρκία, ωστόσο φέρεται να ξεκινά τη δική της πρωτοβουλία για τη χαρτογράφηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Ακόμα και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί πως ήταν αναμενόμενο παρά το γεγονός πως αν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία δεν θα είναι απλή. Τι δείχνουν αυτά τα ξεσπάσματα από την τουρκική ηγεσία; Πως τα «δύσκολα» θέματα είναι αδύνατο να τα προσεγγίσουν οι δυο πλευρές.

Όσο και αν οι δυο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν έχουν εντολή να ψάξουν να βρουν που θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο κοινό σημεία επαφής. Προτεραιότητα, βέβαια αποτελεί η διασφάλιση αποφυγής οποιαδήποτε «ατυχήματος». Τα ραντεβού τους θα είναι σημαντικά από εδώ και στο εξής, όπως και νέες πιθανές συναντήσεις της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον ομόλογό της Φαρούκ Καϊμακτσί για την εξέλιξη του πολιτικού διαλόγου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει αποσύρει καμία από τις διεκδικήσεις του. Όλα αυτά αποκτούν σημασία με το δεδομένο πως οι δυο ηγέτες θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και στη Νέα Υόρκη στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ όπου παγίως πραγματοποιούν και ένα τετ α τετ.

Σε πλεονεκτική θέση η ελληνική πλευρά

Η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όχι μόνο από τα καλά εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν και της δίνουν μια θέση ισχύος σε θάλασσα και αέρα, αλλά και από το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά έχασε το μομέντουμ από την ακύρωση του ραντεβού του Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν. Τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν οι πολύ κρίσιμες εκλογές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από τον νέο ένοικο του Λευκού Οίκου θα εξαρτηθούν πολλά. Ειδικά για το πώς θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί η Άγκυρα μια πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ. Ζητούμενο πρώτο είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι και τα «σημάδια» που υπάρχουν μέχρι στιγμής, σε γενικές γραμμές, είναι καλά.

Το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ανησυχητικό στοιχείο στο μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι το γεγονός πως ο Ταγίπ Ερντογάν, με το βλέμμα στραμμένο στην υστεροφημία του και όχι μόνο, επιθυμεί να μεγαλώσει τη νέα τουρκική γενιά με το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Εντάσσει στα σχολικά βιβλία και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ενώ την ίδια ώρα με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης επαναφέρει στη ρητορική του αναθεωρητικά αφηγήματα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί. Αποτελεί το νέο δεδομένο της αναθεωρητικής ατζέντας των γειτόνων που δεν μπορεί έτσι απλά να προσπεραστεί. Στον κατάλογο των προκλήσεων ψηλά φιγουράρει και το ότι η Μονή της Χώρας και η Αγία Σοφία, που από το 1985 έχουν ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμια κληρονομιάς ως «τμήματα ιστορικών περιοχών» της Κωνσταντινούπολης, δεν έχουν γίνει σεβαστά.

Ο Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει πως ηγείται ενός «κολοσσού» και θέλει να το δείχνει συνεχώς. Διαθέτει έναν τεράστιο στρατό, ετοιμάζει να λειτουργήσει έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναπτύσσει τη στρατιωτική βιομηχανία και ο πληθυσμός της χώρας του πλησιάζει τα 90 εκατομμύρια. Παράλληλα φτιάχνει Τζαμιά όχι μόνο σε όλη την επικράτεια της Τουρκίας, αλλά και στα Βαλκάνια. Γνωρίζει σε κάθε περίπτωση πως η προσοχή όλων είναι στραμμένη πάνω του.

Πηγή: skai.gr

