Έτοιμος να κάνει δικό του τον Πέταρ Στάνιτς μοιάζει ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες τα έχουν ουσιαστικά βρει με τη Λουντογκόρετς, όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσανάκας μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Πλέον απομένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα διαδικαστικά για να σφραγιστεί η συμφωνία με την ομάδα της Βουλγαρίας.

Αύριο ή τη Δευτέρα πιθανότατα θα έρθει στην Ελλάδα ο 24χρονος μεσοεπιθετικός για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να κλείσουν οι «ερυθρόλευκοι» ένα μέτωπο. Ουσιαστικά προορίζεται για να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε κέντρο και επίθεση, έχοντας ανάλογο ρόλο με του Χαράλαμπου Κωστούλα στην ομάδα του Πειραιά.

Πρόκειται για μία μεταγραφή, της οποίας το κόστος αγγίζει τα οκτώ εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να τελειώσει άμεσα και την υπόθεση του Τζοέλ Ρόκα, ενώ προσεχώς πρόκειται να φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα και ο Νταβίντ Κάρμο.

Ο Πέταρ Στάνιτς αγωνίζεται από το 2025 στη Λουντογκόρετς και τη φετινή σεζόν έκανε 55 συμμετοχές με 16 γκολ και 13 ασίστ.

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