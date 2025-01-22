Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του προχωρά σε «μια σύντομη ανασκόπηση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας», από την οποία, όπως τονίζει, προκύπτει ότι στις 16 Ιανουαρίου, τελευταία ημέρα άσκησης των καθηκόντων του, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπέγραψε:
- Επιχορήγηση 125.000 ευρώ προς την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων,
- Επιχορήγηση 30.000 ευρώ προς τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων
- Επιχορήγηση 5.000 ευρώ προς το σωματείο "Ηπειρωτική Εστία"
- Δέσμευση 815.685 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής για την κατασκευή του Στρατιωτικού Ιστορικού Μουσείου Κόνιτσας σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
Καταλήγοντας, διατυπώνει το ερώτημα: «Ποιο είναι το κοινό σημείο των εν λόγω αποφάσεων στην εκπνοή των καθηκόντων του κ. Τασούλα;»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.