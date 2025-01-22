Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του προχωρά σε «μια σύντομη ανασκόπηση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας», από την οποία, όπως τονίζει, προκύπτει ότι στις 16 Ιανουαρίου, τελευταία ημέρα άσκησης των καθηκόντων του, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπέγραψε:

Επιχορήγηση 125.000 ευρώ προς την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, Επιχορήγηση 30.000 ευρώ προς τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων Επιχορήγηση 5.000 ευρώ προς το σωματείο "Ηπειρωτική Εστία" Δέσμευση 815.685 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής για την κατασκευή του Στρατιωτικού Ιστορικού Μουσείου Κόνιτσας σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.

Καταλήγοντας, διατυπώνει το ερώτημα: «Ποιο είναι το κοινό σημείο των εν λόγω αποφάσεων στην εκπνοή των καθηκόντων του κ. Τασούλα;»



Πηγή: skai.gr

