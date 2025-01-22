Της Έλενας Γαλάρη

Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάκελλο συναντήθηκε το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν το αίτημα της Ένωσης για επαναφορά των δώρων στον δημόσιο τομέα,«αίτημα για το οποίο δηλώθηκε η πλήρης στήριξη του ΣΎΡΙΖΑ», αναφέρει σε δελτίο τύπου η ένωση δικαστών και εισαγγελέων προσθέτοντας:

«Έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων πάνω στη δρομολογούμενη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης κατά το σκέλος που αφορά τη Δικαιοσύνη. Συζητήσαμε για τις θέσεις που διατυπώσαμε στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο αυστηροποιεί άλλη μια φορά την ποινική νομοθεσία , χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα καθώς και τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν σε δικαιοκρακτικό επίπεδο. Τέλος, έγινε ειδική αναφορά στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας»



