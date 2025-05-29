Αυστηροποίηση του πλαισίου για την είσοδο στη χώρα, αύξηση ορίων ποινής για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα, ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας καθώς και κατάργηση χορήγησης άδειας διαμονής για όσους διαμένουν 7 χρόνια παράνομα στη χώρα, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Μάκη Bορίδη.

Για την είσοδο στη χώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηροποίηση του πλαισίου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τη μετανάστευση που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο 2026. Ειδικότερα, προβλέπεται ως υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου ο κίνδυνος από την παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, εθνικής ασφάλειας και δημόσιας υγείας και παράλληλα επεκτείνεται η διάρκεια του χρονικού διαστήματος απαγόρευσης εισόδου από 5 έτη σε 10 έτη και εισάγεται δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι και για 5 έτη.

Για τους παρανόμως εισερχόμενους στη χώρα, προβλέπεται αύξηση των ορίων ποινής από 3 μήνες σε τουλάχιστον 2 έτη και σε περίπτωση επιβαρυντικών περιπτώσεων από 6 μήνες σε τουλάχιστον 3 έτη. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η χρηματική ποινή, που μπορεί να φτάσει και τα 10.000 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με το νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση μέσα στον Ιούνιο, ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας και προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, μη δυνατότητα μετατροπής ή αναστολής έκτισης ποινής καθώς και δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό τον όρο δήλωσης του καταδικασμένου πολίτη τρίτης χώρας σε εκούσια αναχώρηση από την Ελλάδα. Η αναστολή εκκινεί με την αναχώρηση από τη χώρα.

Άλλωστε, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είχε προαναγγείλει εδώ και εβδομάδες ότι έρχεται αυστηροποίηση του πλαισίου και ότι «ο παράνομος μετανάστης του οποίου απορρίπτεται το άσυλο και παραμένει στη χώρα, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πολύ πιο δυσμενές θεσμικά περιβάλλον απ' ό,τι σήμερα», όπως είχε δηλώσει. Στόχος έχει υπογραμμίσει ο υπουργός είναι να αποθαρρύνεται η παράνομη παραμονή στη χώρα. «Η επαύξηση του αξιοποίνου και η ενίσχυση της διοικητικής κράτησης είναι βασικά εργαλεία για την ενίσχυση του μηχανισμού επιστροφών», είχε σημειώσει παράλληλα ο κ. Βορίδης.

Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται κατάργηση της χορήγησης άδειας διαμονής για όσους έχουν εισέλθει χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και διαμένουν 7 χρόνια παράνομα στη χώρα.

Για την οικειοθελή αναχώρηση, θα γίνει μείωση των προβλεπόμενων προθεσμιών από 25 σε 14 ημέρες, καθώς και μείωση στην παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης για εξαιρετικούς λόγους από 120 στις 60 ημέρες. Επιπλέον, θα επιβάλλεται ηλεκτρονική επιτήρηση ως περιοριστικό μέτρο κατά την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης.

Τέλος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου για το 'Ασυλο και τη Μετανάστευση, επικαιροποιούνται κάποιοι ορισμοί. Για παράδειγμα, διευρύνεται η έννοια της χώρας επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης αίτησης ασύλου με την προσθήκη στη λίστα: α) της χώρας συνήθους διαμονής, β) της ασφαλούς τρίτης χώρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 91 ν. 4939/2022 (Α' 111), λόγω της οποίας η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και γ) της πρώτης χώρας ασύλου λόγω της οποίας η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.

Επιπρόσθετα, γίνεται προσθήκη ορισμών κινδύνου διαφυγής σε πιο αυστηρή κατεύθυνση. Δηλαδή, προστίθενται ως αντικειμενικά κριτήρια που αποτελούν κίνδυνο διαφυγής α) η μη ύπαρξη κατοικίας ή γνωστής διαμονής, β) η άνευ προηγούμενης ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών εγκατάλειψη ή μεταβολή τόπου κατοικίας ή γνωστής διαμονής και γ) η άρνηση υποβολής σε ταυτοποίηση με βιομετρικά ή άλλα μέσα.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει στη Βουλή για ψήφιση περί τα τέλη Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

