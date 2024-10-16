Με μια ανάρτηση στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους προβαίνουν σε υπερσυνταγογραφήσεις φαρμάκων σε βάρος ασθενών.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: τέτοιες πρακτικές, που φυσικά δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του ιατρικού κόσμου, δεν γίνονται ανεκτές. Από κανέναν και για κανέναν. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Έχουμε τη βούληση και πλέον υπάρχουν και οι μηχανισμοί για να το κάνουμε. Και αυτό ακριβώς πράττουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας:

«Στο πλαίσιο αυτό, με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εντοπίστηκαν 100 γιατροί που, μέσα στο πρώτο 8μηνο του 2024, υπερσυνταγογραφούσαν σε ασθενείς. Μάλιστα, σε έναν από αυτούς, επιβλήθηκε πρόστιμο 800.000 ευρώ, καθώς συνταγογράφησε, μέσα σε έναν μόλις μήνα, χιλιάδες φάρμακα και μάλιστα στο ΑΜΚΑ της μητέρας του».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η δέσμευση για νομιμότητα παντού δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, αλλά απλώνεται σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. «Ειδικά όταν πρόκειται για έναν τομέα υψίστης σημασίας, όπως αυτός της Υγείας».

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

