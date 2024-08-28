Δένδιας: Από τον μισό αιώνα υπηρεσίας των F-4 Phantom περνάμε σε μια νέα εποχή - την εποχή των F-35

Στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 ετών του μαχητικού αεροσκάφους F-4, γνωστό ως Phantom, στην υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε στην 117 Πτέρυγα Μάχης (117 ΠΜ), στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, παρέστη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια μέρα σημαντική για την Πολεμική μας Αεροπορία.

Βρισκόμαστε εδώ για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν όλα, την Παρασκευή 5 Απριλίου 1974, όταν τα πρώτα 6 F-4 PHANTOM προσγειώθηκαν στην 117 ΠΜ. Να ανασύρουμε από τη μνήμη μας όλες εκείνες τις στιγμές που προσωπικό και αεροσκάφος έγιναν ένα για την προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας,… pic.twitter.com/DhNjtmaRGd August 28, 2024

Σηματοδοτεί τον εορτασμό μισού αιώνα υπηρεσίας των αεροσκαφών F-4 Phantom. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό: Το πέρασμα σε μια νέα εποχή, την εποχή των F-35, της πιο σύγχρονης αεροπορικής πλατφόρμας σήμερα στον πλανήτη».

Παράλληλα, δηλώνοντας ότι «το F-4 έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία την αποστολή του», ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε ότι «θα συνεχίσει, να προσφέρει με άλλους τρόπους: Καταρχήν, παρέχοντας όπλα του σε νέες, νεότερες αεροπορικές πλατφόρμες» ενώ «το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό του» θα αξιοποιηθεί «σε άλλες θέσεις, καλύπτοντας επιχειρησιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Θα εξοικονομηθούν κονδύλια περίπου 30 εκατομμυρίων ετησίως, και θα χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες μας 228 τεχνικούς και 17 χειριστές, προσωπικό πολύτιμο και απολύτως απαραίτητο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στα F-35 «που θα φιλοξενηθούν εδώ στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, οι εγκαταστάσεις της οποίας θα αναβαθμιστούν ριζικά» ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «με την απόκτηση των F-35, κάνουμε ένα στέρεο βήμα προς το μέλλον, το οποίο χρηματοδοτείται από το υστέρημα του ελληνικού λαού, κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως, ως μέλος της κυβέρνησης, τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν ορισμένοι για το υψηλό κόστος της αγοράς του αεροσκάφους F-35. Όμως, το κόστος της εθνικής ανεξαρτησίας, το κόστος της προστασίας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, στο τέλος της μέρας το κόστος της ελευθερίας, δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο σε χρήματα και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και ευημερία αν η χώρα δεν είναι ασφαλής, εάν δεν έχει την δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό της» παρατήρησε.

«Νομίζω ότι αν παρακολουθούμε την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών και την αγωνιώδη προσπάθεια άλλων χωρών της περιοχής μας, όχι κατ' ανάγκη χωρών που δεν έχουν διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των F-35, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σωστή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αγορά αυτής της υπερσύγχρονης πλατφόρμας.

Με ιδιαίτερη τιμή βρέθηκα σήμερα στην 117 ΠΜ στην Ανδραβίδα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δ. Γρηγοριάδη.



Σε μια σημαντική ημέρα για την Πολεμική μας Αεροπορία, η οποία σηματοδοτεί τον εορτασμό των 50 χρόνων… pic.twitter.com/Jq1YSKVp6u — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 28, 2024

Μίας πλατφόρμας που δίνει στην πατρίδα μας ένα πλεονέκτημα, μία ποιοτική υπεροχή στη διαρκή, διαχρονική προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η πλατφόρμα του F-35 θα διασφαλίσει ότι και στο μέλλον η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα εξακολουθήσει να συγκαταλέγεται στις πιο σύγχρονες αεροπορίες του κόσμου. Και ότι θα μπορεί, όπως και στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον, να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας» είπε ο υπουργός και συνέχισε:



«Η Ανδραβίδα περνάει σήμερα σε μία νέα εποχή, σε μία εποχή αναδιοργάνωσης και μεγάλης αναβάθμισης των νέων εγκαταστάσεων, των προϋποθέσεων για το F-35. Διασφαλίζουμε έτσι όχι μόνο το μέλλον της Βάσης, της Μοίρας, αλλά κάτι πολύ ευρύτερο, σημαντικότερο: ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, δυνατή, ένας σταθερός και αξιόπιστος παράγοντας ειρήνης στην περιοχή, ένας παράγοντας που προάγει στην ασφάλεια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στο σημερινό εορτασμό, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι το «F-4 Phantom υπηρέτησε αποτελεσματικά την Πολεμική Αεροπορία της πατρίδας μας. Προέβαλε και ενίσχυσε τις δυνατότητές μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η αποστολή των πληρωμάτων όλα αυτά τα χρόνια ήταν δύσκολη. Χρειάστηκε γενναιότητα, χρειάστηκε επαγγελματισμός και αυταπάρνηση πολλές φορές, για να συντηρούνται αυτά τα μέσα για μισό αιώνα, για να μπορέσουμε να έχουμε την απαραίτητη μέγιστη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα», τόνισε και συνεχάρη και ευχαρίστησε εκ μέρους της κυβέρνησης, όλους όσοι διετέλεσαν διοικητές - ανάμεσα στους οποίους ήταν ο παριστάμενος αρχαιότερος εν ζωή διοικητής της 117 Πτέρυγας Μάχης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, Βασίλειος Τσαούσης - για την προσφορά τους στην πατρίδα, όλο το ιπτάμενο και το τεχνικό προσωπικό της 117 Πτέρυγας Μάχης για την αδιάκοπη ανταπόκριση με επάρκεια στα υψηλά καθήκοντα. «Συνέβαλαν καθοριστικά στην προάσπιση των εθνικών δικαίων, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ελλάδας» σημείωσε συγκεκριμένα.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στους 24 πεσόντες πιλότους «οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας και δημιουργούν για εμάς όλους μια κιβωτό ιερής παρακαταθήκης. Υπόμνηση της υποχρέωσης όλων μας ανεξαρτήτως, να διαφυλάξουμε ό,τι μας παραδόθηκε και ό,τι δημιουργήσαμε, δηλαδή το σύνολο της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις παραδόσεις μας».

Ο κ. Δένδιας παρακολούθησε τη δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση, καθώς και ιστορικό βίντεο που προβλήθηκε με εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες των θρυλικών μαχητικών αεροσκαφών F-4 και περιηγήθηκε στους χώρους της 338 Μοίρας.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.



Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος, η βουλευτής Ηλείας Διονυσία Ζήσιμου - Αυγερινοπούλου, ο αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Τσαούσης μαζί με τον πατέρα του, αντιπτέραρχο ε.α. Βασίλειο Τσαούση, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΑ και ΑΤΑ, διατελέσαντες διοικητές και στελέχη που υπηρέτησαν ευδοκίμως στην 338Μ, συγγενείς πεσόντων ιπταμένων, και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της αυτοδιοίκησης.

