Τραμπ και Νετανιάχου σχεδιάζουν τριμερή με Λίβανο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου - Τραμπ με αφορμή την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, επιτεύχθηκε αποκατάσταση του καλού κλίματος μετά από προηγούμενη έντονη διαφωνία.

Η συνομιλία ανέδειξε αμερικανική πρόταση για τριμερή συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου στο άμεσο μέλλον.

Η ένταση προκλήθηκε προηγουμένως λόγω ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, που ανησύχησε την Ουάσιγκτον για τη σταθερότητα των συζητήσεων με την Τεχεράνη.

Με την ευκαιρία της 250ής επετείου από την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και, όπως σχολιάζουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συνομιλία τους δεν περιορίστηκε στις τυπικές ευχές του πρωτοκόλλου.



Η επικοινωνία αποτέλεσε ευκαιρία να αποκατασταθεί το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών, έπειτα από την έντονη συζήτηση που είχαν στις αρχές Ιουνίου. Τότε, ο Τραμπ φέρεται να είχε επικρίνει τον Νετανιάχου για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις διερευνητικές έμμεσες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στα σκαριά τριμερής

Όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο το προσεχές διάστημα.



Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται επίσης να ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στην Ουάσιγκτον και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο, παραμονές του πρώτου γύρου των απευθείας επαφών Ισραήλ-Λιβάνου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική διπλωματία είχε προσπαθήσει να πείσει τον Ζοζέφ Αούν να μεταβεί στην Ουάσιγκτον παράλληλα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ή έστω να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Ωστόσο, οι αντιρρήσεις της λιβανικής πλευράς ήταν πολλές και οι αμερικανικές προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν.



Εκτός απροόπτου, ο έκτος κατά σειρά γύρος των απευθείας επαφών Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον εντός του Ιουλίου. Όπως ήδη διαφαίνεται, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μέχρι τότε να φέρει ακόμη πιο κοντά το Ισραήλ και τη λιβανική κυβέρνηση.

Πηγή: Deutsche Welle

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