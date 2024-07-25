Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους Γιάννη Καντέλη και Αντώνη Αντζολέτου μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία του κόμματος.

Αρχικά, η κ. Αποστολάκη επανέλαβε ότι θέλει να είναι μέρος της λύσης και όχι της κρίσης, καθώς υπάρχει μια «κλιμακούμενη αγωνία και ανησυχία στους κόλπους των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ». «Είναι κυρίαρχο το να διαχωριζόμαστε σε στρατόπεδα αυτήν την περίοδο λόγω των εσωκομματικών εκλογών και επειδή αγωνιώ για τη συνοχή της παράταξης, νομίζω πέρα από τους επίδοξους ηγέτες, είναι σημαντικό να υπάρχουν και θεματοφύλακες της ενότητας», υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι την απασχολεί πολύ η 14η Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «μιλούσα πάντα πολιτικά, χωρίς να στρέφομαι σε προσωπικές επιθέσεις εις βάρος άλλων», ενώ παράλληλα χαρακτήρισε ως «ανακόλουθο» το να επιλέξει εσωκομματικό στρατόπεδο. Ερωτηθείσα για τα σενάρια συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο και πολιτικός του αντίπαλος είναι η ΝΔ

«Μην ξεχνάτε ότι η παράταξη φορτώθηκε όλα τα δεινά της χώρας και πρέπει να ανακάμψει. Βλέπετε άλλωστε ότι το κομματικό σκηνικό στην Ελλάδα αντιμετωπίζει συνθήκες ρευστοποίησης», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

