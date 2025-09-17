Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE στον ΣΚΑΪ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Ο αντίκτυπος της ΔΕΘ, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού - Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη, στις 19.45 

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.

Ο αντίκτυπος της ΔΕΘ, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα για μειώσεις φόρων και ΦΠΑ, για συντάξεις και ακίνητα. Πώς αξιολογούν τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. 

Ποιος πολιτικός θεωρούν ότι μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροαριστερά και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Ποιο είναι το κυριότερο κριτήριο για την ψήφο των πολιτών. 

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη, στις 19.45.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Pulse Δημοσκόπηση Pulse 89η ΔΕΘ SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark