Από το Σάββατο στη Χίο ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στη Χίο θα περιοδεύσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης από σήμερα Σάββατο 27 έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.
Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 6:30 μμ στα Νένητα, ακολούθως στην Καλαμωτή (7:15 μμ) και στο Πυργί (8 μμ) όπου θα συναντηθεί με πολίτες.
Την Κυριακή στις 11 πμ ο κ. Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Βολισσό, ενώ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο Χανδρής.
