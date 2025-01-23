Νίκος Ανδρουλάκης: Θα αγωνιστούμε να γίνουμε πρώτο κόμμα

Τον στρατηγικό στόχο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αποσαφήνισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σε τηλεοπτική συνέντευξη του στο Action24. «Αν θέλουμε πραγματική πολιτική αλλαγή, θέλουμε μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική, προοδευτική, δημοκρατική, θεσμική. Ο αγώνας μου δεν αποσκοπεί να γίνει απλά το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση», τόνισε.



Κατέστησε σαφές ότι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι η στρατηγική της αυτόνομης πορείας για να κυβερνήσει με προοδευτικό πρόγραμμα τη χώρα, ενώ χαρακτήρισε άστοχα όσα διατύπωσαν στελέχη του κόμματος για το ζήτημα των συνεργασιών.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Ανδρουλάκης για τους χειρισμούς του πρωθυπουργού σχετικά με την προεδρία της Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι υπηρετούν «την εσωκομματική του συναίνεση και όχι την εθνική συναίνεση».

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τις ψήφους που θα συγκεντρώσουν οι υποψηφιότητες που προέρχονται από την αντιπολίτευση σχολίασε πώς «το μόνο που έχει μια πολιτική αξία σε αυτή τη διαδικασία -από τη στιγμή που θα έχει εκλεγεί ο κ. Τασούλας, γιατί η ΝΔ έχει την πλειοψηφία-, είναι η απόσταση της εκλογής του από τους 180 βουλευτές, δηλαδή η απόσταση από τη φιλοσοφία των ευρύτερων συναινέσεων, που θέλει το Σύνταγμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια συζήτηση που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία».

Αντέκρουσε την κριτική πώς η τακτική που ακολούθησε ο ίδιος και τελικά πρότεινε τον Τάσο Γιαννίτση έφερε σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καθώς υπενθύμισε ότι οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαχρονικά ανέμεναν την πρόταση του εκάστοτε πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2005, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2015 και ο κ. Τσίπρας το 2019.

«Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μιμούμουν τον ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε υποψηφιότητα πριν τον πρωθυπουργό. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ένα βασικό επιχείρημα: "Πήγα στον κομματικό μου χώρο γιατί εσείς πρώτοι δυναμιτίσατε τη συναίνεση προτείνοντας υποψηφίους εκ των προτέρων"», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Άρα ένας λόγος που απολογείται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, είναι η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ που δεν του έδωσε διέξοδο διαφυγής, κι όχι του κ. Φάμελλου. Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε χρυσός χορηγός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι «πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο να δείχνει ότι μπορεί να κρατήσει όρθια θεσμικά τη χώρα απέναντι σε ένα κόμμα που στήνει παρακρατικούς μηχανισμούς, παίζει με τη δικαιοσύνη και τη διάκριση των εξουσιών, σπάει πολιτικές παραδόσεις, είναι και λίγο τραμπικό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ να είναι η δύναμη που θα δημιουργήσει τις συνθήκες προκειμένου οι θεσμοί να λειτουργούν και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες παθογένειες του τόπου».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ανέφερε πώς «είμαστε σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, είμαστε δεύτερο κόμμα μακράν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φιλοδοξώ και θα αγωνιστώ να γίνουμε πρώτο».

Μίλησε για σκόπιμη κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ ενώ η ΝΔ αντιμετωπίζεται ευνοϊκά στα λάθη της. «Είδατε από εμένα κάποια πολιτική κίνηση, που να υπονοεί τη συνεργασία μου με κόμμα της δραχμής; Όχι. Είδατε από τον κ. Μητσοτάκη; Ναι. Πριν ένα χρόνο, ο κ. Μητσοτάκης συνεργάστηκε με τον ακροδεξιό δραχμιστή, τον κ. Βελόπουλο, για να αλλοιώσει τη σύνθεση της ΑΔΑΕ και να μην επιτρέψει στον κ. Ράμμο να συνεχίσει την έρευνα του. Τον προϋπολογισμό του κ. Μητσοτάκη ψήφισαν τρεις ακραιφνείς οπαδοί του Κασιδιάρη. Αυτοί δεν είναι δραχμιστές; Εδώ λοιπόν έχουμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τους ακροδεξιούς δραχμιστές αλλά πρέπει να απολογούμαι εγώ; Ε όχι, το θεωρώ παράλογο» τόνισε.

Τέλος, αναφερόμενος στα πρώτα δείγματα γραφής της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην αναθεωρητική λογική που έχει εκφραστεί και τόνισε: «Είναι τυχαίο που οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου ήταν στην πρώτη γραμμή στην ορκωμοσία του; Θα αξιοποιήσουν τη δύναμη των ΗΠΑ αυτοί οι παγκόσμιοι ολιγάρχες για να γίνουν ασύδοτοι, ανεξέλεγκτοι και ακόμη πιο πλούσιοι εις βάρος των λαών του κόσμου και προσωπικά ως δημοκράτης και σοσιαλιστής είμαι φύσει και θέσει απέναντι σε αυτό το φαινόμενο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

