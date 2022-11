Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Αν είχα και 'γω 85% πληθωρισμό θα ήθελα να αλλάξω κουβέντα Πολιτική 15:32, 03.11.2022 linkedin

«Η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα νοικοκυριά» δήλωσε ο πρωθυπουργός από το Βερολίνο - «Θετική» η πρώτη αντίδραση της αγοράς και των καταναλωτών στο «καλάθι του νοικουκριού»