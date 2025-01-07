Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Ο Μητσοτάκης έχει εξασφαλίσει ασφάλεια για την Ελλάδα – Τι είπε για Σημίτη

Την αντίδρασή του για τον χαμό του Κώστα Σημίτη διηγήθηκε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκθειάζοντας την προσωπικότητά του και διηγούμενος περιστατικά από τη θητεία του ως υπουργός.



«Κάτι χάνεις από τη ζωή σου σαν ένα μέλος σου… Έμεινα για αρκετή ώρα άφωνος, και παρά πολύ στενοχωρημένος. Τύχη και τιμή που μεγάλωσα μαζί του πολιτικά, ωρίμασα πολιτικά, μπολιάστηκα από την αντίληψη του για την πολιτική, και αυτή ακολούθησα στη συνέχεια. Είναι πηγή έμπνευσης, διδαχής, και κατόρθωσα και εγώ να ασπαστώ μια σχόλη πολιτικής που είχε ως στόχο, βασική αξία και αρχή το αποτέλεσμα» επισήμανε.



Ο Κώστας Σημίτης θα κριθεί από την Ιστορία ως σημαντικός, με αποφάσεις του όπως η ένταξη στην ΟΝΕ και η ένταξη της Κύπρου στην Ένωση. Είναι απολύτως λογικό, και τιμητικό, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την πιο θερμή δήλωση για τον Κώστα Σημίτη, η πολιτική του ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο υπογράμμισε.



«Η Ελλάδα θέλει ασφάλεια, και ο Μητσοτάκης την έχει εξασφαλίσει και στο πεδίο της άμυνας και στο πεδίο της αστυνόμευσης. Δεν ήμασταν ποτέ καλύτερα. Η Ελλάδα είναι όαση σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή που φλέγεται» σημείωσε ο υπουργός.



Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διηγήθηκε ακόμα πως είχε αντιδράσει αρνητικά όταν κλήθηκε να αναλάβει το υπουργείο Δημοσίας Τάξης από τον Κώστα Σημίτη.



«Αντέδρασα πολύ αρνητικά, ‘’27 χρόνια υπόθεση, τι μου ζητάει να ασχοληθώ'' αρχικά δεν του έδωσα πολλή σημασία. Τη δεύτερη φορά είχε πολύ αυστηρό ύφος όταν πήγα να αναμασήσω θεωρίες συνωμοσίας, ανοησίες, αλλά και ο Μιχάλης Περατικός (πατέρας του δολοφονηθέντος Κωστή Περατικού) με επιτίμησε. ‘’Τι χαμογελάς έχω χάσει το παΐδι μου’’» είπε.

Η παραίνεση Σημίτη και η επιτίμηση του Περατικού τον έκαναν να αναθεωρήσει ώστε να δώσει όλες του τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Άλλο να μιλάς για τρομοκρατία άλλο να το βλέπεις… Είδα ημιθανή τον (Στίβεν) Σόντερς και τη σύζυγό του να σφαδάζει από το σοκ, ακούμπησα το αίμα ήταν το πιο σημαντικό ελατήριο για το θέμα αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.



Όταν κατηγορείς κάποιον πρέπει να έχεις αποδείξεις αυτό με έμαθαν οι Βρετανοί, δήλωσε ακόμα για τα μαθήματα που πήρε από το Ηνωμένο Βασίλειο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μετά τη δολοφονία του Σόντερς.



Για τη νέα γένια τρομοκρατών σημείωσε ότι είναι πολύ πιο μορφωμένη και επιθετική από την προηγούμενη.

Ακούστε τη συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

Πιο αναλυτικά όσα είπε:

ΓΙΑ ΣΗΜΙΤΗ

Όταν ακούγεται ένα τέτοιο νέο αισθάνεσαι ότι κάτι χάνεις. κάτι χάνεις απ' τη ζωή σου, κάτι φεύγει. Ειλικρινά έμεινα για αρκετή ώρα άφωνος και πάρα πολύ στενοχωρημένος, λυπημένος βαθιά. Όμως, είναι μεγάλη τύχη για μένα, το θεωρώ μια εξαιρετική τύχη και τιμή, το γεγονός ότι μεγάλωσα μαζί του πολιτικά, ωρίμασα πολιτικά, μπολιάστηκα από την αντίληψή του για την πολιτική και αυτήν ακολούθησα στη συνέχεια. Πραγματικά αποτέλεσε για μένα μια τεράστια πηγή έμπνευσης, διδαχής και τελικά κατόρθωσα και εγώ να ασπαστώ μια σχολή πολιτικής η οποία είχε ως στόχο, ως βασική της αξία και αρχή το αποτέλεσμα.

ΓΙΑ 17Ν

Η 17 Νοέμβρη είναι ένα έργο των ελλήνων αξιωματικών αποκλειστικά. όμως οι Βρετανοί βοήθησαν πάρα πολύ διότι είναι άνθρωποι μεθοδικοί και διεισδυτικοί στην έρευνα, έχουν μέθοδο και σύστημα μα κυρίως έχουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αξιακό, δηλαδή ότι όταν πρόκειται να απευθύνεις μια κατηγορία σε κάποιον για κάποιο έγκλημα πρέπει να έχεις αποδείξεις αν δεν τα έχεις μην προχωράς σε οτιδήποτε.

Όλοι οι πρωθυπουργοί της Μεταπολίτευσης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή της δεκαετίας του 70 και στη συνέχεια, νομίζω ότι προσέθεσαν στη χώρα, με τα λάθη τους πολλές φορές που έγιναν, αλλά όλοι προσέθεσαν στην Ελλάδα και ο καθένας την εποχή του είχε να συμβάλει στο αιτούμενο εκείνη την εποχή, άρα από αυτή την άποψη δεν θέλω να μηδενίσω κανέναν.

Ο Κώστας Σημίτης θα κριθεί από την ιστορία ως σημαντικός, διότι οι αποφάσεις του αφορούσαν πολύ κρίσιμες για το έθνος στιγμές, εξελίξεις και πρόοδο.

ΓΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο. Η Ελλάδα σήμερα θέλει ασφάλεια και την έχει εξασφαλίσει ο Μητσοτάκης με όλα αυτά που έγιναν και στο πεδίο της άμυνας και στο πεδίο της αστυνόμευσης και προστασίας των συνόρων. Νομίζω δεν ήμασταν ποτέ καλύτερα.

Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια όαση σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή η οποία φλέγεται

Ασκεί πολιτικές οι οποίες ακουμπάνε ουσιαστικά τη μεσαία τάξη της χώρας οικονομικά και κοινωνικά και ακουμπάνε κι από πλευράς εθνικής πολιτικής ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων.

ΓΙΑ ΠτΔ

Για αυτή την υπόθεση υπεύθυνος είναι ένας, αυτός θα κάνει την πρόταση και αυτός ο όποιος θα την υποβάλει είναι ο πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα ότι και να πούμε εμείς δεν νομίζω ότι έχει καμία αξία και χάνουμε και το χρόνο μας.

Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος είναι καλό, είναι θεμιτό είναι χρήσιμο να απολαμβάνει κατά το δυνατόν της μέγιστης αποδοχής της πλειοψηφίας του λαού των πολιτών, αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο πρέπει να τυγχάνει της ευρύτερης αποδοχής των πολιτών.

ΓΙΑ ΚΟΚ:

Δυστυχώς έχουν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια για πάρα πολλούς λόγους και σε αυτό ευθύνεται και η τροχαία εννοώ και η αστυνομία πέρα από όλα τα άλλα, αλλά ευθύνεται επίσης και ο ισχύων κώδικας ο οποίος σε λίγες μέρες θα αντικατασταθεί με νέο κώδικα. Η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν να στείλω 100 αστυνομικούς αμέσως σε τρεις μέρες στην τροχαία και άλλοι 100 προστέθηκαν τον Οκτώβριο όταν βγήκαν οι καινούργιοι

αστυφύλακες από τις σχολές, και είναι κάτι στο οποίο πραγματικά δίνω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σημασία και αποτελεί μια από τις κεντρικές πολιτικές.



Τα πρόστιμα δεν πάνε στο δημόσιο, πάνε στους δήμους, δεν παίρνει το δημόσιο τις εισπράξεις από τα πρόστιμα, τις παίρνουν οι δήμοι, άρα λοιπόν δεν υπάρχει εισπρακτική πολιτική που ακούγεται. Πέρσι το σύνολο των παραβάσεων στο δήμο της Αθήνας ήταν 54.700, πάσης φύσεως παραβάσεις, όλο το έτος.

Φέτος το 2024 είναι 132.840, υπερδιπλασιασμός, 2,5 φορές και πλέον πάνω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ασυγχώρητα παραδείγματος χάρη το αλκοτέστ. Οι ελεγχθέντες οδηγοί πέρυσι το 2023 ήταν 18.700, φέτος είναι 31.000, και οι συλληφθέντες οδηγοί για αλκοόλ το 2023 ήταν 1.890 και φέτος είναι 6.000, 20% και πλέον… Επί των ελεγχθέντων οδηγών οι 6.000 είναι το 20%.

Το 2023 συνελήφθησαν 1.890-1.900, το 10% να είναι σε κατάσταση μέθης, φέτος είναι 6.000, είναι 3 φορές πάνω. Ο αριθμός των συλληφθέντων οδηγών για διάφορους λόγους έχει αυξηθεί το 2024 κατά 115%, υπερδιπλάσιες συλλήψεις. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη ήταν… αύξηση 45% η υπερβολική ταχύτητα 2.400%, οι επικίνδυνοι ελιγμοί που κάνουν ορισμένοι 53%, αύξηση μη χρήσης κράνους 329% χρήση κινητού τηλεφώνου 90% και τα θετικά λκοτέστ είναι 218%, δηλαδή έχουμε διπλασιασμό των περιπτώσεων που βρίσκονται οδηγοί σε κατάσταση μέθης και θέλω να σας πω το εξής ανησυχητικό στοιχείο ότι κυρίως Παρασκευή-Σάββατο αυτό το 20% γίνεται 50% Θα έχουν δει οι ακροατές τα βράδια Παρασκευή-Σαββάτο με ουρές πολλών εκατοντάδων

μέτρων που γίνονται έλεγχοι στις κεντρικές λεωφόρους και του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή εκεί που υπάρχουν κέντρα διασκέδασης για να γίνονται αλκοτέστ.

Τώρα υπάρχει ο νέος ΚΟΚ ο οποίος είναι πιο αυστηρός αλλά κυρίως είναι πιο στοχευόμενος και πιστεύω ότι θα δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθούν ορισμένοι ότι οι δρόμοι εν πάση περιπτώσει είναι ένας χώρος δημόσιος όπου κινούμαστε όλοι και χρειάζεται ασφάλεια.

Δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε στάση, σε κάθε φανάρι ή σε κάθε δρόμο ένας τροχονόμος αλλά ελπίζω βέβαια ότι όλα αυτά με τις κάμερες, οι οποίες θα μπουν περίπου σε ένα χρόνο, είναι έξυπνες κάμερες είναι με τεχνητή νοημοσύνη και θα βεβαιώνουν όλες τις παραβάσεις από το τηλέφωνο και τη ζώνη μέχρι το κράνος και την παραβίαση του κόκκινου.

ΡΩΜΑ

Όποιος θέλει να αναπροσδιορίζεται ως Ρωμά είναι δικαίωμά του, είμαστε δημοκρατία είναι η ταυτότητά του, αλλά αυτό δεν του επιτρέπει να πυροβολεί στον αέρα και να βλάπτει, να σκοτώνει παιδιά δεν του επιτρέπει να πάει να κλέβει περιουσίες ξένες και δεν του επιτρέπει να βάζει τα παιδιά του πολλές φορές να κλέβουν άλλους πολίτες, αυτά πρέπει να τελειώνουν.

Και ήδη προχωράνε μια σειρά από διατάξεις οι οποίες αυστηροποιούν συνολικά τις πράξεις αυτές, έτσι ώστε να υπάρξει αποτροπή ή όποιος συνεχίζει να είναι υπότροπος θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει σύμφωνα με τον νόμο.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Είναι δυστυχώς παλιό ζήτημα, τώρα ανοίγουν στόματα. 13.000 συλλήψεις είχαμε το 2024 για ενδοοικογενειακή βία. Με τις πολιτικές που ασκεί η αστυνομία, το panic button, με την άμεση ανταπόκριση με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι αστυνομικοί, οι εκπαιδευμένοι, υπάρχει μια απάντηση σε γυναίκες που ενδεχομένως θα έχαναν τη ζωή τους από κακοποιητές.

ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους και μέσα στα σχολεία και έξω από τα σχολεία, υπάρχει πια η γραμμή 10201 ανά πάσα στιγμή σε λίγα λεπτά, ελάχιστα λεπτά είναι παρούσα η αστυνομία το save youth ένα panic button δηλαδή προκειμένου να κληθεί η αστυνομία σε χρόνο πολύ μικρό και ταυτόχρονα έχουμε εξοπλίσει την αστυνομία με όλα τα μέσα και προσωπικό για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις κλήσεις των πολιτών.

ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Μην παριστάνουμε τους ανήξερους αυτό είναι παλιό πρόβλημα, το αναδεικνύει τώρα η κυβέρνηση φέρνοντας διάταξη για πολύ αυστηρές ποινές σε όσους το κάνουν αφενός, αφετέρου να ενημερώνει την αστυνομία όταν πρόκειται να γίνουν αυτά τα περίφημα πάρτυ που κάνουν διάφορα σχολεία ή σύλλογοι και τρίτον καλό είναι οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις να επαγρυπνούν και να μην επαφίενται μόνο στις διαβεβαιώσεις των παιδιών.

Είδα τις γιορτές ότι για πρώτη φορά συνελήφθηκε ένας μπαμπάς επειδή η κόρη του κατανάλωσε αλκοόλ σε ηλικία 14.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Στους χώρους διασκέδασης χρειάζεται μια επαναδραστηριοποίηση όλων των ελεγκτικών αρχών γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει παραγίνει.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Έχουν υπερτριπλασιαστεί, σχεδόν τετραπλασιαστεί τα οχήματα εδώ και 40 χρόνια και οι δρόμοι είναι οι ίδιοι, ΑΥΤΟ μόνο με θαύμα μπορεί να αλλάξει. Οι λύσεις είναι να προστεθούν υποδομές αλλά είναι μια πολύχρονη διαδικασία αλλά νομίζω ότι το πιο άμεσο μέτρο είναι να βελτιωθούν σημαντικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πιστεύω ότι σε λίγους μήνες θα υπάρχουν σχεδόν χιλιάδες λεωφορεία στους δρόμους…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.