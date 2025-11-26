Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω τη Ferrari του συντρόφου μου

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Στο όνομά μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, έχω ένα μηχανάκι τα τελευταία 6 χρόνια», δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η Πόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που έγινε γνωστή από τα βιντεάκια με τη Ferrari που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, πρόκειται για ένα σκούτερ 125 κυβικών.

«Η Ferrari είναι του Χρήστου Μαγειρία ιδιοκτησίας του 2004. Έπρεπε να πάρω άδεια από κάπου να την οδηγήσω; Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια να οδηγήσω το όχημα του συντρόφου μου. Σε άλλους αρέσουν αμάξια και σε άλλους ακίνητα και πισίνες», τόνισε η ίδια απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, υποστηρίζοντας πως η Ferrari αποκτήθηκε το 2004 και η Porsche το 2016.

«Ήρθα εδώ σήμερα να βοηθήσω να πούμε τις αλήθειες. Έχω υπόνοιες ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από δημοσιεύσεις. Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας είπε ότι θέλει να κάνει έρευνα βάσει τις δημοσιεύσεις», είπε αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, γνωστοποιώντας μάλιστα τα ποσά που έχει λάβει ως επιδοτήσεις από το 2019 έως το 2024. «Το 2019 πήρα 3.450 ευρώ, το 2020 4.052, 2021 8681 ευρώ το 2022 14.127 ευρώ το 2023 50.965, και το 2024 54.829 ευρώ», τόνισε.

Σε ερώτηση τις Μιλένας Αποστολάκη για το εάν είτε η ίδια είτε ο Χρήστος Μαγειρίας έχουν κερδίσει λαχεία δήλωσε: «Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα λεφτά». «Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;», ανέφερε εμφανώς φορτισμένη, απαντώντας στον Θεόφιλο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Τρεισήμισι μήνες τώρα χάσαμε τον ύπνο μας χωρίς λόγο πιστεύω. Βλέπω το πρόσωπο μου σε κάθε ΜΜΕ. Με κατηγορούν για τα πάντα. Χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή της από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ υπήρξε δική της απόφαση ενώ το 2023 κόπηκε από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.