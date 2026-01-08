«Αφήστε τα ψευδοδιλλήματα, ή δίνετε λύσεις ή είστε απολύτως υπεύθυνοι για την καταστροφή και την αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και αυτό είναι το χρέος σας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου 'Αμυνας για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το αγροτικό και τη στάση της με αφορμή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, αλλά και στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου 'Αμυνας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό αναφορικά με την δήλωση του για τη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι πρόκειται για «ντροπιαστική δήλωση που συνιστά επικίνδυνη και σοβαρή διολίσθηση, μια δήλωση που δεν έχει καμία σχέση με την σταθερή εξωτερική πολιτική της χώρας, μια δήλωση που θα τον ακολουθεί για πάντα», μια δήλωση που «αποδυναμώνει το διαχρονικό θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της χώρας».

Ειδικότερα, ως προς το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εξέφρασε την έντονη ανησυχία του ότι ο «χάρτης μετάβασης» των ΕΔ που παρουσιάζεται «σε αυτό το δαιδαλώδες νομοθέτημα, οδηγεί σε επικίνδυνα αδιέξοδα». Είπε ότι έρχεται σήμερα να ανατρέψει όλη τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και να σπάσει τη ραχοκοκαλιά του στρατεύματος: τον ιστορικό θεσμό των Μονίμων Υπαξιωματικών. «Καταργείτε μια παράδοση 150 ετών, στερείτε από τους αποφοίτους των σχολών ΑΣΣΥ τη δυνατότητα εξέλιξης σε Αξιωματικούς και δημιουργείτε, εν γνώσει σας, στελέχη δύο ταχυτήτων χωρίς καμία προοπτική», είπε. Σχολίασε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου «επικαλείται διαρκώς την ‘υπαρξιακή απειλή' ως δαμόκλειο σπάθη, για να δικαιολογήσει την απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας -είδαμε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα με ελλιπή πρόσβαση της Βουλής στις συμβάσεις», προσθέτοντας ότι τώρα θεσμοθετεί υπερεξουσίες στον εκάστοτε Υπουργό. Χαρακτήρισε «αδιανόητο» ο υπουργός να καθορίζει τον αριθμό των οργανικών θέσεων και την κατανομή τους ανά βαθμό «με αποφάσεις που δεν θα δημοσιεύονται καν σε ΦΕΚ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη, που κλονίζει τη συγκρότηση του στρατεύματος, δεν μπορούμε ούτε να σωπάσουμε, ούτε να συναινέσουμε». Είπε ότι η άμυνα της χώρας δεν εξαντλείται σε πανάκριβες αγορές οπλικών συστημάτων, αλλά ότι «η προβολή αληθινής εθνικής ισχύος κρύβεται στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: στην ηθική και μισθολογική ανταμοιβή όσων επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα». Είπε ότι στην αντίληψη του ΠΑΣΟΚ η άμυνα είναι ένα ολιστικό και πολύπλευρο σύστημα, απαιτεί ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία, στέρεη δομή δυνάμεων και ένα ξεκάθαρο εθνικό δόγμα και ότι θεμέλιο όλων αυτών είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. «Κι όμως», σχολίασε, «σε αυτούς τους ανθρώπους επιφυλάσσετε βαθμολογική στασιμότητα και οικονομική καθήλωση», καθώς «με το νέο σύστημα, η εξέλιξή τους δεν εξαρτάται από την αξία τους, αλλά από την τυχαία ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για εθνικές κόκκινες γραμμές που μπαίνουν σε παιχνίδια προσωπικών στρατηγικών επιλογών.

Μιλώντας, ειδικότερα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, είπε ότι πρόκειται για ωμή επίδειξη ισχύος, «μια παράνομη πράξη που παρακάμπτει τους διεθνείς κανόνες και στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα: ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει μόνο όταν δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα των ισχυρών». «Καμία δημοκρατία δεν γεννιέται από την καταπάτηση της κυριαρχίας ενός κράτους», τόνισε, σημειώνοντας ότι «αυτό το λέμε αυτό εμείς που έχουμε καταδικάσει, έχουμε ψηφίσει κυρώσεις απέναντι στο καθεστώς του Μαδούρο, ένα καθεστώς ανελεύθερο, αντιδημοκρατικό, ένα καθεστώς αυταρχικό για το λαό της Βενεζουέλας».

Πρόσθεσε ότι «σήμερα βλέπουμε τη δημοκρατική προοπτική της χώρας όχι μόνο να εργαλειοποιείται, αλλά και να υποχωρεί μπροστά στη «συναλλακτική» διπλωματία του Αμερικανού προέδρου - όλα φυσικά γίνονται για τη απόσπαση του ορυκτού πλούτου της χώρας».

Απευθυνόμενος και προς τη ΝΔ και προς την Αριστερά, τόνισε ότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά καθεστώτα και πως «για μας όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα, όταν εξορίζονται ή βασανίζονται άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, η καταδίκη είναι καθαρή, δεν έχουμε ιδεοληψίες, ούτε υπηρετούμε συμφέροντα των ΗΠΑ που όταν κάποιοι βασανίζουν, αλλά είναι φίλα προσκείμενοι σε Αμερικανούς δεν τους καταδικάζουμε, αλλά όταν συγκρούονται με τα συμφέροντα των Αμερικανών τους καταδικάζουμε».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε ότι εκθέτει τη χώρα, μία χώρα -σημείωσε- σταθερά ορισμένη στην όχθη του σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για λόγους εθνικής ασφάλειας που αφορούν την κυπριακή τραγωδία. «Γιατί ο πρωθυπουργός έκανε αυτή τη δήλωση; Μια ντροπιαστική δήλωση, μια δήλωση που συνιστά επικίνδυνη και σοβαρή διολίσθηση, μια δήλωση που δεν έχει καμία σχέση με την σταθερή εξωτερική πολιτική της χώρας, μια δήλωση που θα τον ακολουθεί για πάντα». «Είπε πως ‘δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα'. Η ντροπιαστική αυτή φράση του κ. Μητσοτάκη αποδυναμώνει το διαχρονικό θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της χώρας. Είναι μια επικίνδυνη φράση που αποκαλύπτει την επικίνδυνη ελαφρότητα του», σχολίασε. «Για άλλη μια φορά αποδειχτήκατε κατώτεροι των περιστάσεων σε κρίσιμα ζητήματα», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε «ποιος έχει τελικά δίκιο σε αυτό το τσίρκο που λέγεται κυβέρνηση της ΝΔ; Ο βουλευτής και καθηγητής 'Αγγελος Συρίγος που δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε πλήρη εικόνα όταν έκανε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις; Ή έχει δίκιο η ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορίδης, ή ο κ. Μαρινάκης, που έδιναν συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για τη στάση του;». «Για άλλη μια φορά πάθατε ‘Νετανιάχου'; Αλλού η Ευρώπη, αλλού η Ελλάδα;», συνέχισε, προσθέτοντας ότι αυτή η στάση της ΝΔ πολλές φορές γίνεται επικίνδυνη». «Τι θα κάνει αύριο ο κ. Μητσοτάκης για να γίνει αρεστός στον κύριο Τραμπ; Σε λίγο θα βγάλετε ανακοίνωση για να δικαιολογήσετε το χθεσινό έγκλημα στη Μινεάπολη από τους πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης. Λίγα βήματα είναι πριν απ' αυτό ο κ. Βορίδης και ο κ. Γεωργιάδης», συνέχισε.

Θίγοντας εν συνεχεία το πρόσφατο συμβάν με το FIR, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «πέρασαν αρκετές ημέρες και όμως, δεν υπήρξε καμία επίσημη, αξιόπιστη ενημέρωση». «Καμία ανάληψη ευθύνης από την πολιτική ηγεσία. Καμία παραίτηση. Λες και αναλάβατε την ευθύνη της διακυβέρνησης χθες, όχι εδώ και επτά ολόκληρα χρόνια», σχολίασε, κάνοντας λόγο για «φιάσκο» που «συνιστά απόδειξη της -απαράδεκτης- απουσίας σύγχρονων υποδομών κρίσιμης σημασίας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για συστηματική εγκατάλειψη, ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προειδοποιούν και ότι οι εκθέσεις υπάρχουν. «Η ασφάλεια των μεταφορών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδης κρατική υποχρέωση. Και όταν αυτή η υποχρέωση παραβιάζεται, δεν απειλείται μόνο η αξιοπιστία της χώρας - απειλούνται και ανθρώπινες ζωές», τόνισε.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο αγροτικό, υπογράμμισε ότι «στο αφήγημα της ΝΔ για ανοικτούς ή κλειστούς δρόμους, το ΠΑΣΟΚ απαντά ευθέως: «Είμαστε με τους ανοιχτούς δρόμους και με τα ζωντανά χωριά, τη ζωντανή ύπαιθρο, με ανθρώπους, με νέους που παράγουν, μια κανονική χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια χώρα που το μέλλον είναι δύο αστικά κέντρα, χωρίς πρωτογενή τομέα και χωρίς παραγωγή με χωριά φαντάσματα».

«Σας λέμε εδώ και εβδομάδες κάνετε πραγματικό διάλογο, δεν σας εμπιστεύονται οι αγρότες. Σας κάνει εντύπωση; Όταν βάλατε πλάτη να γίνει το τεράστιο ριφιφί στα χρήματα των αγροτών στην βασικές ενισχύσεις, είναι εύκολο κανείς να σας εμπιστευτεί; Προφανέστατα όχι», είπε μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τ' ακούσαμε, δεν τα φανταζόμαστε. Γενικοί γραμματείς, στελέχη της ΝΔ να συνομιλούν με αυτούς που έβαλαν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη των αγροτών», είπε. Ρώτησε αν υπάρχει άλλη χώρα που τέτοιος οργανισμός να πηγαίνει σε μια Αρχή που μαζεύει φόρους. «Εμείς θέλουμε διαφάνεια, σύγχρονα μέσα αξιολόγησης, για το πού πάνε οι βασικές ενίσχυσης. Ο κ. Βορίδης δεν έλεγε ότι έχει ευθύνη ο κ. Πιτσιλής και η Αρχή του γιατί δεν ήλεγχαν τα συμβόλαια; Τι έγινε ξαφνικά τα ξεχάσετε όλα αυτά; Από τη μία είναι αξιόπιστη διαδικασία, αλλά από την άλλη είναι αναξιόπιστη για να βγάλετε τις ευθύνες από το Βορίδη; Ποιους κοροϊδεύετε;», σχολίασε.

Αναφορικά με την ενέργεια είπε ότι το ΠΑΣΟΚ επί χρόνια μιλά για ενεργειακές κοινότητες και φθηνό κόστος παραγωγής «κι εσείς: οι ΑΠΕ στην ολιγαρχία και το κόστος στον παραγωγό».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το 2025 αποδείχθηκε «χρονιά-ορόσημο για τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες της κυβέρνησης»: «Οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2025 παραμένουν απλήρωτοι. Οι δικαιούχοι του 2022 αναμένουν ακόμη τις τελικές τους πληρωμές. Οι βιοκαλλιεργητές βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική ασφυξία». Πρόσθεσε ότι στην κτηνοτροφία, η κυβέρνηση αποσιωπά τις ευθύνες της, ότι ως προς τον ΕΛΓΑ ότι η κυβέρνηση δεν προχωρά σε ουσιαστική αναθεώρηση του Κανονισμού Ασφάλισης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξαγγέλλει τιμή 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα, αλλά δεν λέει πόσο είναι αντίστοιχα για άλλους παραγωγούς στην Ευρώπη.

Παρέπεμψε στην πρόταση που κατέθεσε χτες το ΠΑΣΟΚ για ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, για μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα, 120 δόσεις για τις οφειλές τους. Σχετικά με την κυβερνητική εξαγγελία για επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από τον Νοέμβριο του 2026, είπε ότι πρόκειται για θέση που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα με τροπολογίες, αλλά απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι θα ωφελούσε το λαθρεμπόριο, καταλογίζοντας, τελικά, υποκρισία στη ΝΔ.

