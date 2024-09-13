Ανδρουλάκης: Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, για να ανατραπεί η σημερινή δύσκολη κατάσταση

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου περιοδεύει από το πρωί της Παρασκευής 13-9-2024 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος νωρίτερα είχε επαφές με στελέχη και φίλους του κόμματος στην Ιεράπετρα. Απευθυνόμενος σε πολίτες σε καφέ της πόλης μάλιστα, ζήτησε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προκειμένου να ανατραπεί, όπως σημείωσε, η συντηρητική πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.

«Είδαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον κ. Μητσοτάκη μακριά από την πραγματικότητα, να ανακοινώνει μέτρα που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, μέτρα μπαλώματα» είπε ο κ. Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος έβαλε οκτώ εθνικούς στόχους, «που εάν μας δώσει τη δύναμη ο λαός να είμαστε η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση και υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, η ζωή των Ελλήνων θα βελτιωθεί άμεσα».

Επιπρόσθετα τόνισε ότι «οι άνθρωποι ζουν μια πολύ δύσκολή καθημερινότητα, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές και με τεράστιες ελλείψεις».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης, «η παιδεία θα βελτιωθεί, θα έχουμε ισχυρή πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα ελληνόπουλα» όπως επίσης ότι «θα έχουμε μια ηθική διακυβέρνηση και όχι συνεχώς φαινόμενα διαφθοράς».

Όπως κατέληξε μάλιστα, «η Νέα Δημοκρατία απογοήτευσε τον ελληνικό λαό. Της έδωσε ο λαός την ευκαιρία το 2019, νέα ευκαιρία το 2023 και αντί να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας, είμαστε σήμερα στη δεύτερη χειρότερη θέση σε αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Τα κέρδη των ολίγων γίνονται περισσότερα και οι μισθοί πέφτουν συνεχώς, διότι ο πληθωρισμός τρώει το οικογενειακό εισόδημα. Χρειάζεται λοιπόν η χώρα μας μια άλλη πολιτική. Θα δώσω λοιπόν όλες μου τις δυνάμεις για να ανατραπεί η σημερινή δύσκολή κατάσταση και η σημερινή συντηρητική πολιτική του κ Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε μιλώντας στην Ιεράπετρα και στο αυξημένο κόστος ζωής όπως και το κόστος παραγωγής, αλλά και το παράδοξο όπως τόνισε, που δεν είναι άλλο από το ότι «ο λαός με τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη, πληρώνει τα δεύτερα περισσότερα χρήματα για την υγεία, σε όλη την Ευρώπη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα επισκεφθεί τη Σητεία, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην Αίθουσα του Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

