«Δεν είμαστε αφελείς, ούτε πιστεύουμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή ξεκινήσαμε να συζητούμε με την Τουρκία, θα λυθούν τα θέματα τα οποία ανατρέχουν σε δεκαετίες και αποτελούν τις βασικές θέσεις της. Εκείνο το οποίο έχουμε πει είναι να μπορούμε να συζητούμε έτσι ώστε, έχοντας την αμυντική ισχύ, να μη χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα. Διότι εμείς επιδιώκουμε ειρήνη και ευημερία επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτό θα πράξουμε».

Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των «Σπαρτιατών», Αλέξανδρου Ζερβέα, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εξωτερική πολιτική υποχωρήσεων έναντι των παράνομων τουρκικών αξιώσεων που αμφισβητούν τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, όπως έγινε ανοιχτά της Κάσου, κατά τη διάρκεια έρευνας του ιταλικού σκάφους για μελλοντική πόντιση καλωδίων».

Σχολιάζοντας δε τις αναφορές του κ. Ζερβέα ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδος και η θεωρία «περί γαλάζιας πατρίδας» θα διδάσκεται και μέσα από τα σχολικά βιβλία στην Τουρκία χωρίς η Ελλάδα να αντιδρά, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το αφήγημα και το ιδεολόγημα της "γαλάζιας πατρίδας", όπως και το ιδεολόγημα περί αποστρατικοποίησης των νησιών ανατρέχουν δεκαετίες. Η δε "γαλάζια πατρίδα" εκκινεί ως θεωρία τη δεκαετία του 1990. Την κληρονομούμε σήμερα. Αναφέρεστε ότι τα παιδιά στην Τουρκία θα διδάσκονται τη γαλάζια πατρίδα. Κακώς, κάκιστα. Οτιδήποτε αφορά μαξιμαλιστικές θέσεις δεν μπορεί να δηλητηριάζει νεότερες γενιές. Να πω όμως το εξής. Ακόμα και στα τουρκικά βιβλία στα οποία αναφέρεστε, δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στην Ελλάδα σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα, καμία αναφορά στο Αιγαίο, καμία στην Ανατολική Μεσόγειο, η δε γαλάζια πατρίδα τοποθετείται εντός της ηπειρωτικής Τουρκίας. Στα ίδια σχολικά βιβλία δε, αναφέρεται ο όρος Αιγαίο Πέλαγος. Ελληνική θάλασσα και όχι θάλασσα των ίσων όπως είναι και η συνήθης τοποθέτηση της Τουρκίας».

Ακόμα, ο κ. Γεραπετρίτης διέψευσε κατηγορηματικά φερόμενη δήλωσή του περί υποχώρησης της ελληνικής πλευράς σε περίπτωση πολέμου, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Ζερβέας.

«Ήταν ατυχής αυτή η δήλωσή σας, που έγινε μετά το επεισόδιο στη Κάσο, γιατί τι μήνυμα δίνει προς την άλλη πλευρά; Ότι οι Έλληνες δεν είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και ότι όταν έρθει η στιγμή να μιλήσουν τα όπλα, οι Έλληνες θα υποχωρήσουν», είπε ο κ. Ζερβέας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών.

«Δεν καταλαβαίνω αυτά που ισχυρίζεστε για δήλωση στην οποία φέρεται να έκανα. Ήμουν πάρα πολύ σαφής. Το γεγονός ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία είναι επί της αρχής ωφέλιμο, έτσι ώστε οι εντάσεις να μην τρέπονται σε κρίσεις. Αυτό συνέβη και τώρα. Υπήρξε πράγματι μια ένταση η οποία αποσυμπιέστηκε, ολοκληρώθηκε απολύτως η έρευνα στο 100%, το λέω για πολλοστή φορά, και είναι ο λόγος μου απέναντι στις εικασίες που κάνουν άλλοι, είναι όμως και η πραγματικότητα και παραπέμπω στις δηλώσεις της ίδιας της εταιρίας. Συνεπώς καμία απολύτως υποχώρηση. Το αντίθετο, υπήρξε πλήρης επιβεβαίωση της ελληνικής θέσης. Και δεν αντιλαμβάνομαι την αναφορά σας σε όπλα. Θα θέλατε να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε να πολεμήσουμε; Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι σε τι αφορά η αναφορά σας».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στην σημερινή εξωτερική πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση της ΝΔ, κάνοντας λόγο για ισχυρή διπλωματική πολιτική που δεν έχει προηγούμενο.

«Εγώ θα σας πω το εξής: Η ισχυρή ελληνική θέση στο κόσμο, το ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο έχουμε σήμερα, και κανείς νομίζω δεν το αμφισβητεί αυτό, δεν έχει προηγούμενο. Η Ελλάδα εξελέγη σχεδόν ομόφωνα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα συνκαθορίσει την παγκόσμια διπλωματία για την επόμενη διετία στην πιο δύσκολη μεταπολεμική περίοδο που έχει υπάρξει», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα φροντίζει σήμερα για την ενίσχυση της άμυνας της όπως δεν το είχε πράξει ποτέ μεταπολεμικά. Η ενίσχυση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και του ελληνικού ναυτικού, η ενίσχυση σε υποδομές και προσωπικό δεν έχει προηγούμενο. Και αυτό συντελεί στο να έχουμε μία ισχυρή διπλωματία.

Η παρούσα ελληνική κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία μεγάλωσε την Ελλάδα. Επεξέτεινε τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και έως το Ακρωτήρι Τέναρο, επεξέτεινε στην πραγματικότητα τη ζώνη επιρροής της με τις συμφωνίες με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, και άρα αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από την οποιαδήποτε θέση έχει βρεθεί στην μεταπολίτευση».

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε με ένταση ότι «η έρευνα από το διερευνητικό πλοίο διεξήχθη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και εντός της ΑΟΖ, δεν δημιουργήθηκε κρίση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας χάριν και στους διαύλους που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, δεν αναγνωρίστηκε ούτε άμεσα ούτε έμμεσα ούτε ντε γιούρε ούτε ντε φάκτο, οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας, δεν δόθηκε καμία απολύτως άδεια ούτε βεβαίως ζητήθηκε ποτέ από την ελληνική πλευρά και η έρευνα ολοκληρώθηκε απολύτως στο 100% και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρίας».

«Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να ηγείσαι της ελληνικής διπλωματίας. Εγώ αισθάνομαι ότι λογοδοτώ και στη Βουλή αλλά και στις επόμενες γενιές στις οποίες εγώ επιδιώκω να κληρονομήσω μια γειτονιά ειρήνης και όχι μια γειτονιά με το δάχτυλο στη σκανδάλη», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

