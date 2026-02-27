Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη σημερινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη συζήτηση που προκάλεσε με την επίκαιρη ερώτηση που επανακατέθεσε προς τον πρωθυπουργό για τα ενεργειακά.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους, αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης που αισθάνεται δικαιωμένος για τον αγώνα που δίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τις υποκλοπές, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους, θα θέσει το θέμα και στη Βουλή.

Στη χθεσινή έκτακτη συνέντευξη τύπου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι «Θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τέλους» και έκανε λόγο για ήττα του παρακράτους και για απόφαση σταθμό.

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση, σε όλες τις πτυχές της και για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται όσο ψηλά και αν έχουν βρεθεί στην ιεραρχία της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός, ενώ ζήτησε την επιτάχυνση της καθαρογραφής της δικαστικής απόφασης καθώς το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να καταθέσει αίτημα για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, ρίχνοντας πυρά στην πλειοψηφία για χειραγώγηση της προηγούμενης εξεταστικής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του και σε όσους κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική για τους χειρισμούς του στο θέμα των υποκλοπών, ενώ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Τώρα, όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, για το κράτος Δικαίου, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα μας, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι, όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους, το σεβάστηκαν. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο ίδιος και έχουμε εμπειρία από το πώς προσπάθησε να ελέγξει τους αρμούς εξουσίας, κάτι που κατάφερε, από ό,τι φαίνεται, με μεγαλύτερη επιτυχία εις βάρος της κοινωνίας μας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια και το ενεργειακό ζήτημα, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και θα ζητήσει μέτρα για να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ των ΑΠΕ και των υποδομών αποθήκευσης για να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν πιο χαμηλό ενεργειακό κόστος και να μην απορρίπτεται η πράσινη ενέργεια, ενώ θα ζητήσει στήριξη των νοικοκυριών και πιο οικονομικά τιμολόγια ρεύματος.

