Υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ακρίβεια στην κορυφή της αντιπολιτευτικής ατζέντας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το αρχαιοελληνικό ρητό «επανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως» εφαρμόζει η αντιπολίτευση προκειμένου να στριμώξει την κυβέρνηση. Μπορεί μέχρι σήμερα να μην έχει δώσει αποτελέσματα, ωστόσο εκτιμάται πως η συνεχής πίεση για ζητήματα που απασχολούν εδώ και πολλούς μήνες ή και χρόνια την επικαιρότητα λειτουργούν σαν ένα «αντικυβερνητικό ξυπνητήρι» στη λογική, πως «όπου υπάρχει καπνός υπάρχει τελικά και φωτιά». Είναι η επικαιρότητα, άλλωστε που φέρνει συνεχώς τα θέματα στο προσκήνιο.

Νέα επίθεση Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Το ζήτημα των υποκλοπών και η συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών, στους τέσσερις κατηγορούμενους για παραβάσεις, τόσο του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, όσο και για παραβίαση του τηλεφωνικού απορρήτου, οδήγησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, που υπήρξε θύμα του pretador, να δώσει συνέντευξη τύπου. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση μέσω της κοινοβουλευτικής οδού τόσο με προ ημερησίας συζήτηση όσο και με τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής. Είναι αυτονόητο πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ζητήσει αρωγούς σε αυτή τη νέα επίθεση που θα εξαπολύσει. Ακόμα και αν δεν είναι μια ακόμα ευκαιρία για κοινό βηματισμό των κεντροαριστερών κοινοβουλευτικών δυνάμεων το πρέσινγκ θα είναι διαρκές 15 μήνες περίπου πριν από τις εκλογές.

Τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών

Δεύτερο πεδίο σκληρής αντιπολίτευσης είναι η επέτειος του δυστυχήματος των Τεμπών. Το Σάββατο κλείνουν τρία χρόνια και τα κόμματα της μειοψηφίας μιλούν για ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί, ενώ τον τόνο θα δώσουν οι κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν. Ενδιαφέρον θα έχει και η απήχηση της Μαρίας Καρυστιανού και κατά πόσο θα αναδειχθεί ένα ρήγμα στο κίνημα μετά την προαναγγελία του κόμματός της. Όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται η δίκη σε σχέση με το βιντεοληπτικό υλικό.

Σύγκλιση της Ολομέλειας για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τρίτο πάτημα για την αντιπολίτευση αποτελεί η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φημολογείται εδώ και καιρό πως θα έρθει μια επιπλέον δικογραφία με νέα πρόσωπα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι. Η αντιπολίτευση επιχείρησε χθες, κατά το κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής να ανεβάσει τα «ντεσιμπέλ» υπενθυμίζοντας το αίτημα για εξέταση και άλλων μαρτύρων ή κατ΄αντιπαράσταση κατάθεση ορισμένων. Μέσω του πρωτογενούς τομέα και των αιτημάτων των αγροτών ο ΟΠΕΚΕΠE δεν θα φύγει από την καθημερινότητα της αντιπολίτευσης. Θα ακολουθήσει, άλλωστε και η σύγκλιση της Ολομέλειας επί του τελικού πορίσματος.

Αυξήσεις στους μισθούς και ακρίβεια

Στη Χαριλάου Τρικούπη είναι φανερό πως επιχειρούν να ανεβάσουν τους τόνους απέναντι στο Μαξίμου και με το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αντεπίθεση ξεκινά σήμερα με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί το Μαξίμου. Πάντα για το σύνολο της αντιπολίτευσης η τελική κριτική προς την πλειοψηφία καταλήγει στο θέμα της ακρίβειας που απασχολεί περισσότερο από όλα τον κόσμο. Δεν πιστεύουν πως οι αυξήσεις που είδαν οι μισθωτοί τον Ιανουάριο λόγο φοροαπαλλαγών έχουν λειτουργήσει ευεργετικά και συνεπώς η πίεση και προς αυτό το πεδίο θα ενταθεί.

Πηγή: skai.gr

