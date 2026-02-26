Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο Παλάτσο Κίτζι της Ρώμης, όπου επιβεβαιώθηκε η βαθιά φιλική σχέση και ο σημαντικός συντονισμός μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε τη σημασία του συνεχούς συντονισμού με την Ιταλία, ένα από τα έξι ιδρυτικά κράτη της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ισχύος και της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διμερείς σχέσεις περιλαμβάνουν στενή συνεργασία στους τομείς υδρογονανθράκων μέσω της Ιταλικής Εταιρίας Eni, καθώς και σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, τουρισμού και πολιτισμού.

Κύπρος και Ιταλία ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική τους συνεργασία, όπως επιβεβαιώθηκε στη διμερή συνάντηση που είχαν το απόγευμα στη Ρώμη ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για την «εξαιρετική συνεργασία και τον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο», υπογραμμίζοντας πως στη σημερινή συνάντηση «επιβεβαιώθηκε μια βαθιά φιλική σχέση, με κοινές αρχές και αμοιβαία εμπιστοσύνη». Επεσήμανε τον εξαιρετικής σημασίας συντονισμό ανάμεσα στις δύο χώρες, με κοινές αξίες και προκλήσεις.

Όπως δήλωσε, «θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό τον συνεχή συντονισμό με την Ιταλία, η οποία είναι ένα από τα έξι ιδρυτικά κράτη της ΕΕ». Τόνισε ότι η συνεχής συνεργασία είναι απαραίτητη ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ανταγωνιστική, ισχυρή και αξιόπιστη.

Ο Κύπριος πρόεδρος ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, με στενή συνεργασία με την Ιταλική Εταιρία Υδρογονανθράκων Eni, που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, αλλά και σημαντικές συνέργειες σε άμυνα, ασφάλεια, τουρισμό και πολιτισμό.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει αύριο, μαζί με τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, έκθεση αφιερωμένη στις σχέσεις των δύο χωρών με τίτλο «Κύπρος και Ιταλία. Κοινές πολιτιστικές ταυτότητες στην αυγή της Ιστορίας».

Στρατηγική συνεργασία και κοινές προτεραιότητες

Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συζητήσεις για την κατάρτιση κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο θετικής προσέγγισης και με επίκεντρο τις βασικές προτεραιότητες των δύο χωρών. Ο Κύπριος πρόεδρος επισήμανε πως «υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων όσον αφορά το γεγονός ότι οι χώρες μας και η ΕΕ... δεν μπορούν να μείνουν απλοί θεατές των εξελίξεων».

Ευχαρίστησε δημόσια την Ιταλίδα πρωθυπουργό για τη στήριξή της στις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας και ανέφερε ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα προσκληθεί στη διευρυμένη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Ιούλιο, με τη συμμετοχή χωρών-μελών της Ένωσης και ηγετών της Νότιας Γειτονίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη την Ιταλίδα πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια από τις πιο σημαντικές φωνές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με προστιθέμενη αξία» και σημείωσε τον κρίσιμο ρόλο της Ιταλίας στην επίτευξη ευρωπαϊκών συμφωνιών. Τόνισε επίσης τη σοβαρή προσέγγιση σε θέματα μετανάστευσης και ανταγωνιστικότητας.

Στο επίκεντρο η διεύρυνση, το Κυπριακό και η Μεσόγειος

Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε ζητήματα όπως η διεύρυνση, οι διατλαντικές σχέσεις, η στήριξη προς την Ουκρανία και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την Τζόρτζια Μελόνι για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την προσπάθεια επίλυσής του, στη βάση του προσυμφωνημένου πλαισίου.

Επεσήμανε ότι η Ιταλία, λόγω των καλών σχέσεων με την Τουρκία, «μπορεί να είναι βοηθητική στην προσπάθειά μας για να οδηγηθούμε σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων, μέσα από τη λύση του Κυπριακού, αλλά και σε θετικές εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις».

Δήλωση Μελόνι: Ιταλία και Κύπρος στο σταυροδρόμι της Μεσογείου

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνάντηση, σημειώνοντας τη σημασία της κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ, για την οποία δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξη. Υπογράμμισε ότι «Ιταλία και Κύπρος ανήκουν σε έναν θαλάσσιο χώρο, ο οποίος προβάλλει την επιρροή του σαφώς πέρα από τα γεωγραφικά του σύνορα και γίνεται όλο και περισσότερο σταυροδρόμι διεθνών διασυνδέσεων».

Αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Κύπρο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο η Μεσόγειος να τύχει της στρατηγικής προσοχής που της αξίζει, και στην κοινή προσπάθεια για ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης συνεχάρη τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την πρωτοβουλία να καλέσει τους προέδρους των χωρών της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ στην τελευταία ενότητα του άτυπου ευρωπαϊκού συμβουλίου που θα φιλοξενήσει η Κύπρος τον Απρίλιο. Χαρακτήρισε την επιλογή αυτή ως στρατηγική και οραματική, με στόχο να επικεντρωθεί η προσοχή της Ευρώπης στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη σύμπλευση των δύο χωρών σε πολλά θέματα και τόνισε ότι το εξάμηνο της κυπριακής προεδρίας συμπίπτει με μια περίπλοκη στιγμή για την Ευρώπη, «κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να διαλέξει αν θέλει να είναι πρωταγωνίστρια του πεπρωμένου της ή αν θέλει να περιοριστεί στο να το υποστεί».

Τέλος, η Μελόνι επεσήμανε τη βούληση για στήριξη αμοιβαίων επενδύσεων και δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υποθαλάσσιων συνδέσεων, όπως αποδεικνύει και η είσοδος της Κύπρου στο σύστημα BlueMed.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.