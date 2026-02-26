Τη σφοδρή αντίθεσή της στο βίντεο που ανήρτησε η Μαρία Καρυστιανού, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών εξέφρασε η Κατερίνα Βουτσινά, αδελφή του Γιάννη Βουτσινά, ενός από τους νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος.

Στο βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά μέσα η κ. Καρυστιανού, εμφανίζονται πλάνα από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα, πλάνα αρχείου με την ίδια να δηλώνει ότι απαιτεί δικαιοσύνη και να καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Σαββάτου.

Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57.

Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα… https://t.co/UmWHVd3pJN — katerina voutsina (@katerinavoutsi5) February 26, 2026

Η Κατερίνα Βουτσινά, με ανάρτησή της στο X απαγόρευσε στην κ. Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά στον αδελφό της Γιάννη Βουτσινά, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλόγου σας, καθότι είσθε πολιτικός» εξηγεί, προειδοποιώντας ότι στην αντίθετη περίπτωση θα κινηθεί νομικά.

«Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά . Σας ευχαριστώ» έγραψε η κ. Βουτσινά.





