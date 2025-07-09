Ανδρουλάκης: Στόχος μου είναι να φύγει η ΝΔ και αυτή η πολιτική που καθηλώνει την κοινωνία

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει εθνικός διάλογος για το εθνικό απολυτήριο και το νέο Λύκειο, έγινε δεκτή με μεγάλη διακομματική συναίνεση» ανέφερε σε συνέντευξη του στο ΟΡΕΝ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πρέπει το Λύκειο να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, να αποκτήσει ξανά μια εκπαιδευτική δυναμική. Αυτό θα βοηθήσει και το παιδί να φύγει από το άγχος των εφάπαξ εξετάσεων και της πίεσης, αλλά θα βοηθήσει και την οικογένεια. Στην Ευρώπη δίνεται κατά μέσο όρο το 1% του εισοδήματος για φροντιστήρια και ξένες γλώσσες, ενώ στην Ελλάδα το 3,4%» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής βάσει της δικογραφίας.

«Η δικογραφία περιγράφει συγκεκριμένα εγκλήματα και μιλάει για δύο υπουργούς. Επειδή δεν θέλω να δώσω καμία διέξοδο διαφυγής στη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε by the book της δικογραφίας. Για να καταλάβει ο λαός ότι δεν θέλουν διερεύνηση. Αν θέλουν διερεύνηση, θα ψηφίσουν την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ. Αλλιώς, ας καταθέσουν τη δική τους άμεσα. Βάσει της δικογραφίας όμως, όχι όπως στην περίπτωση Καραμανλή που επινόησαν ένα δικό τους έγκλημα που δεν είχε σχέση με τη δικογραφία για να τον απαλλάξουν» επισήμανε.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Έχουμε μία εγκληματική οργάνωση, που "τρώει" λεφτά, που παρανομεί συνεχώς υπό την προστασία υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάνε οι διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους προειδοποιούν: "προσέξτε, συμβαίνει αυτό" και δεν κάνουν τίποτα. Από τη γραμμή ότι ο κ.Μητσοτάκης είναι ανήξερος, μετά τα email Σημανδράκου στο Μαξίμου που δείχνουν ότι ο άνθρωπος είχε πει ότι τον πιέζουν να παραιτηθεί, μπλοκαρίστηκαν τα email για να μη βγει δημοσίως ο Σημανδράκος να τους εξευτελίσει. Μετά "τρώνε" τον Σημανδράκο -υπάρχει συνέντευξη Αυγενάκη που λέει δημοσίως "τον πιέζω να παραιτηθεί"-, παραιτείται και τα ΑΦΜ ξεμπλοκάρονται. Όλα αυτά δεν τα ήξερε ο κ. Μητσοτάκης; Τα ήξερε και τα επέτρεψε» τόνισε.

«Κυβερνούν, έπιασαν κολλητούς του κ. Μητσοτάκη και κουμπάρους τους με εγκληματική οργάνωση. Με κάλυψη υπουργών. Έχουν "φάει" εκατομμύρια, -τα λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία-. Δεν είναι όλοι κλέφτες στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι συγκεκριμένοι είναι, τους περιλαμβάνει η δικογραφία. Στον απλό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, λέω: δεν σας αξίζουν. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να έχουμε περάσει δεκαπέντε χρόνια οικονομικής κρίσης, να έχουν χαθεί περιουσίες, να έχουμε "κόκκινα" δάνεια και χιλιάδες ελληνόπουλα στο εξωτερικό, και κάποιοι να παραμένουν αμετανόητοι και να στήνουν ένα πελατειακό κράτος εις βάρος του δημοσίου, που φέρνει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα. Όπως ο κ.Καραμανλής με τις δημοσιονομικές αστοχίες έφερε το μνημόνιο στη χώρα, έτσι ο κ.Μητσοτάκης φέρνει μνημόνιο με περικοπές στις επιδοτήσεις» προειδοποίησε.

Σχετικά με τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο της Λιβύης, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε ότι «το 2020 ήρθε στην Ελλάδα ως στρατηγικός σύμμαχος και «τον εμφάνισαν ως τεράστια επιτυχία Δένδια-Μητσοτάκη. Ξαφνικά η μεγάλη στρατηγική επιτυχία του Πρωθυπουργού γίνεται ''Ταλιμπάν'' του Ερντογάν, θέλει να υπάρξει επέκταση του τουρκολιβυκού συμφώνου συγχρόνως εκβιάζει την χώρα μας. Στην Κρήτη αυτό που συμβαίνει, δεν έχει ξανασυμβεί - να στέλνει καραβιές μεταναστών και προσφύγων για να μας εκβιάσει. Πηγαίνει επίσημη αντιπροσωπεία με υπουργούς της Ελλάδας, της Μάλτας, της Ιταλίας και τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τους πετάει εκτός της χώρας!».

«Καταρχάς είναι ήττα της κυβέρνησης όσον αφορά το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Και είναι ήττα και της Ευρώπης για το θέμα προσφυγικό/μεταναστευτικό. Γιατί; Να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος: Μπορεί η Ευρώπη εύκολα να κάνει μια δήλωση με τη Λιβύη στα πρότυπα της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας που μπλόκαρε τις ροές από Τουρκία στο βορειανατολικό Αιγαίο; Όχι, διότι εδώ μιλάμε για μια μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Θα γίνουν πολλά παιχνίδια κάτω από το τραπέζι, θα έπρεπε να έχουμε προνοήσει για να μη φτάσουμε η Κρήτη -που είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού-, να πλήττεται κατ' αυτόν τον τρόπο» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην εμπλοκή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Ο κ. Πιερρακάκης πανηγύριζε χθες για τη ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ποια είναι η επιτυχία Πιερρακάκη; Ότι θα πάρουμε δάνεια για εξοπλισμούς; Μα είμαστε σοβαροί; Επιτυχία θα ήταν να μη συμμετάσχει η Τουρκία μέσω των ιδιωτικών εξοπλιστικών εταιρειών της στα ευρωπαϊκά προγράμματα».

«Με πίεση του ΝΑΤΟ πάει όλη η Ευρώπη στο 5%. Τι θα έκανα, αν ήμουν στη θέση του κ. Μητσοτάκη; Θα έλεγα όχι. Να γίνει ειδικό πρόγραμμα με χρήματα των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να μην ανέβουν στο 5% αλλά να δώσουν πολύ λιγότερα χρήματα -0,2% ή 0,3%-, και να κάνουμε πρόγραμμα επιδοτήσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων μόνο για τις χώρες της περιφέρειας. Και όχι με νέα δάνεια που πανηγυρίζει ο κ.Πιερρακάκης, άρα νέο χρέος. Μεγάλη επιτυχία!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής: «Ο μόνος τρόπος για να φύγει η Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να έχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα για να κυβερνήσει με ένα ιδεολογικό πλαίσιο» σημείωσε χαρακτηριστικά και εξήγησε ως προς τα όσα διακινούνται στην Κεντροαριστερά: «Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάριο για αυτούς που, δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν και ψάχνουν σωσίβιο. Δεν είναι στόχος μου να δώσω σωσίβιο σε κάποιους, που δεν τα κατάφεραν. Στόχος μου είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία και αυτή η πολιτική η οποία καθηλώνει την κοινωνία».

Τοποθετούμενος στη δημόσια συζήτηση για τα πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών το καλοκαίρι του 2015, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται. Ο κ. Τσίπρας εκλέχθηκε πρωθυπουργός γνωρίζοντας ότι λέει ψέματα στον ελληνικό λαό υποσχόμενος ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με έναν νόμο και με ένα άρθρο. Γνώριζε ότι αυτό δεν θα γίνει και το είπε για να πάρει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και να γίνει Πρωθυπουργός. Μετά έκανε το δημοψήφισμα, μία σκηνοθεσία για να φέρει μνημόνιο παραμένοντας ο ίδιος πρωθυπουργός. Αυτά τα δύο δεν μπορούμε να τα ξεγράψουν ούτε ισχυροί, ούτε μίντια, ούτε ο ίδιος, ούτε κανείς. Είναι η ιστορική πραγματικότητα της χώρας».

«Προσωπικά, δεν ανέβηκα στο ασανσέρ ούτε της οικογενειοκρατίας ούτε της εγχώριας διαπλοκής. Ό,τι έχω πετύχει, το έχω πετύχει μόνος μου. Ξεκίνησα από το Ηράκλειο, από τον Κατσαμπά, βήμα-βήμα κι έφτασα εδώ που είμαι σήμερα. Δεν έχω μεγαλώσει ούτε στα τραπέζια της εγχώριας ολιγαρχίας ούτε έχω προστάτες όπως έχουν αυτοί και είναι γνωστά στη χώρα μας, ούτε είμαι σταθερός συνομιλητής ούτε τους κάνω "πλάτες"» κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

