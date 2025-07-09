Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο.

Συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου, η κ. Αχτσιόγλου έγραψε χαρακτηριστικά πως ο μικρός είναι «έτοιμος να γνωρίσει τον κόσμο».

Η βουλευτής έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι τα ξημερώματα της Κυριακής, με φυσιολογικό τοκετό. Το ζευγάρι έχει ήδη έναν ακόμη γιο, τεσσάρων ετών.

Η ανάρτηση της Έφης Αχτσιόγλου

«Έτοιμος να γνωρίσει τον κόσμο! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τις τόσο ζεστές ευχές! Για τον υπέροχο γιατρό μας, Παναγιώτη Αντσακλή, το ευχαριστώ είναι πραγματικά πολύ λίγο», έγραψε στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

