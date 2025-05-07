ΥΠΕΞ: Ανησυχία για την κατάσταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν

Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, μετά την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, Τζαμού και Κασμίρ, αναφέρει σε ανάρτησή το υπουργείο Εξωτερικών. Το ΥΠΕΞ επισημαίνει, επίσης, ότι «πρέπει να αποφευχθεί η κλιμάκωση και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των αμάχων» και καταλήγει προσθέτοντας ότι «ο διάλογος και η διπλωματία πρέπει να επικρατήσουν».
