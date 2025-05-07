Βουλή: Μετωπική σύγκρουση Ζωής Κωνσταντοπούλου - Λιάνας Κανέλλη

Μετωπική σύγκρουση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Λιάνας Κανέλλη σημειώθηκε την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς η βουλευτής του ΚΚΕ άφησε υπαινιγμούς για συστηματική κατάχρηση του χρόνου ομιλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας την ώρα που ανέβαινε στο βήμα.



«Με το που ανεβαίνω στο βήμα ακούω την κυρία Κανέλλη - τη γνωστή συκοφάντρια - να λέει ότι ''5 λεπτά λέει το ρολόι''. Το λέω αυτό για να μην έχουμε αμφιβολία για το ποιο είναι το ''σύστημα''» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου αφήνοντας αιχμές ότι το ΚΚΕ αποτελεί μέρος του συστήματος εν αντιθέσει με την Πλεύση Ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

ούτε σε κανένα όψιμο επαναστάτη που ξεκίνησε την καριέρα του επί χούντας» δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τον Πρόεδρο της Βουλής σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών. Απαντώντας η Λιάνα Κανέλλη δήλωσε ότι «της δόθηκε ο χρόνος των 5 λεπτών που δικαιούται και μίλησε για 27 λεπτά. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να είναι μοναδικός αλάνθαστος κάτοχος του χρόνου των άλλων. Έχω δουλέψει 55 χρόνια στον δημόσιο βίο,Είναι ζήτημα σεβασμού όχι περιεχομένου. Είναι ζήτημα σεβασμού των 299 συναδέλφων της. Δεν μπορεί να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του κάτι ανώτερο σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Ακόμα και ο διαιτητής ποδοσφαίρου δεν μπορεί από μόνος του να δίνει παράταση 100 λεπτών. Δεν θα κριθώ εδώ μέσα επειδή κοίταξα το ρολόι μου όταν κάποιος καταχράται τον χρόνο των άλλων... Ο καθένας έχει τον χρόνο που λογαριάζει το καντήλι του. Δεν θα επιτρέψω να ορίσει κανείς το δικό μου καντήλι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.