Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. κ. Ελπιδοφόρο συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αποτελεί για μένα μεγάλη χαρά και συγκίνηση που σας συναντώ σήμερα. Θέλω να σας συγχαρώ για το έργο σας, ένα έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στην Αρχιεπισκοπή σας. Σας συγχαίρω επιπλέον για το γεγονός ότι θέσατε το ζήτημα της δίκαιης επίλυσης του κυπριακού στον νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το έθνος, και όλοι πρέπει να αγωνιστούμε για τη βιώσιμη επίλυσή του με σεβασμό στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» σημείωσε προλογικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής.

«Θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας γιατί η Ορθοδοξία ήταν και θα είναι ο πυλώνας ενότητας της ελληνικής ομογένειας. Εδώ χτυπά η καρδιά του Ελληνισμού και χαίρομαι που θα περάσουμε αυτές τις μέρες μαζί σας» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ.κ. Ελπιδοφόρος ανέφερε: «Νιώθω συγκινημένος γιατί υποδέχομαι τον Πρόεδρο ενός ιστορικού Κινήματος, ενός κόμματος που διαδραμάτισε πολύ ιστορικό ρόλο στα πολιτικά δρώμενα της πατρίδας μας. Είμαι σίγουρος ότι είστε άξιος συνεχιστής των προκατόχων σας και εσείς προσωπικά θα διαδραματίσετε πολύ σημαντικό ρόλο ως Πρόεδρος του Κινήματος αυτού στην προώθηση των εθνικών μας ζητημάτων. Να ξέρετε ότι η ομογένεια, η Ορθοδοξία, η Αρχιεπισκοπή, όλοι μας είμαστε στο πλευρό του ελληνικού λαού και της πατρίδας μας. Ένα μήνυμα που διακατέχει όλους μας εδώ στην Αμερική αλλά και παντού στη Διασπορά, είναι η ενότητα που αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή προώθηση των εθνικών μας ζητημάτων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.