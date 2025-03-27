"Οργανωμένη προσπάθεια εξασφάλισης της ασυλίας και ατιμωρησίας του κ. Τριαντόπουλου και του ίδιου του πρωθυπουργού για το μπάζωμα στα Τέμπη", κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη, ως τελευταίο επεισόδιο, τα όσα σήμερα έγιναν κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

"Βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργανωμένη, εν πλήρη συνειδήσει και εν πλήρη συνεννοήσει προσπάθεια παρέμβασης στη λειτουργία της Βουλής και παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, από τοκ κόμμα της ΝΔ, από το κυβερνητικό κόμμα που προσπαθεί, κατά παραβίαση των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος να στραγκαλίσει τη λειτουργία της προανακριτικής επιτροπής, για τη συγκάλυψη, για το μπάζωμα, για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος και να εξασφαλίσει ασυλία και ατιμωρησία, όχι μόνο στον κ. Τριαντόπουλο αλλά και κυρίως στον κ. Μητσοτάκη που είναι ο εντέλλων τον κ. Τριαντόπουλο", είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε παρέμβασή της στην ολομέλεια της Βουλής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων, η Ντόρα Μπακογιάννη, με όσα είπε, ουσιαστικά, "προέβη στην κυνική ομολογία ότι το κυβερνών κόμμα μεθοδεύει τη συγκάλυψη και σφετερίζεται την κοινοβουλευτική λειτουργία", για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει το έγκλημα των Τεμπών και το έγκλημα της συγκάλυψης. "Τι είπε η κ. Μπακογιάννη στη Διάσκεψη των Προέδρων; Ακούστε το καλά. Η πλειοψηφία, είπε η κ. Μπακογιάννη, έχει αποφασίσει, σε σχέση με την αυριανή συνεδρίαση της αυριανής επιτροπής. Είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικό. Τι λέει δηλαδή η κ. Μπακογιάννη; Ότι είναι δικαίωμα της ΝΔ το αν θα γίνει προανακριτική επιτροπή", είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σχολίασε ότι η ομολογία αυτή, για το πως αντιλαμβάνεται τον ρόλο της η Νέα Δημοκρατία, είναι εκκωφαντική. "Αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν θα έπρεπε να συμμετέχετε κύριοι σε αυτή την προανακριτική επιτροπή. Και μετά από την ομολογία αυτή της κ. Μπακογιάννη, καλώ τους βουλευτές της ΝΔ που είναι ορισμένοι στην προανακριτική επιτροπή να παραιτηθούν τώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένο το γεγονός ότι αύριο δεν θα εξελιχθεί μια αμερόληπτη διαδικασία ανεξάρτητων κριτών, που θα αξιολογήσουν απροσωπόληπτα και ανεπηρέαστα τα στοιχεία. Υπάρχει καταγεγραμμένο ότι το κόμμα της ΝΔ αποφασίσει ότι η ΝΔ συνεδριάζει και δίνει τη γραμμή το τιθα κάνουν αύριο οι δήθεν ανεξάρτητοι κριτές και αυτό συνιστά κραυγαλέο λόγο εξαίρεσης και κραυγαλέο λόγο να απόσχουν", είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στις αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου για την κ. Μπακογιάννη, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης: "Η κ. Μπακογιάννη δεν είπε αυτό το οποίο είπατε. Αναφέρατε εσείς ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να αθωώσει τον κ. Τριαντόπουλο, ο οποίος έχει την παρρησία και το θάρρος να πάει στο φυσικό δικαστή και είπε πάρα πολύ καθαρά η Μπακογιάννη, ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τι κάνει ο κ. Τριατόπουλος; τι κάνει η κυβέρνηση; τον πάει στον φυσικό δικαστή, όπως πολλά στελέχη των άλλων κομμάτων, το προγούμενιο χρονικό διάστημα έχουν ζητήσει".

Δεδομένου ότι η κ. Κωνσταντοπούλου και σήμερα, όπως κατ΄επανάληψη έχει πράξει όλο τοτελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε στο bonus των βουλευτικών εδρών που απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε και αυτή την αποστροφή του λόγου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. "Μιλάτε για σεβασμό στους πολίτες και στη δημοκρατία, εσείς κυρία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα σας, που τον Ιούλιο του 2023 εκλέχτηκαν 8 βουλευτές, οι δύο την έκαναν πολύ γρήγορα διότι ασφυκτιούσαν προφανώς, και όλοι οι άλλοι είναι διορισμένοι, με εξαίρεση την κ. Καραγεωργοπούλου; Όλοι οι άλλοι στις εκλογές του Μαϊου δεν είχαν εκλεγεί, αν είχατε μπει στη Βουλή. 'Αρα, τι κάνατε; Βγάλατε τους εκλεγμένους και βάλατε κολλητούς και φίλους, μέχρι και τον σύντροφό σας! Αυτό κάνατε! Έτσι σέβεστε τους πολίτες έτσι σέβεστε και τη δημοκρατία", είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

O κ. Λαζαρίδης σχολίασε και συνέντευξη της κ. Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της οποίας ρωτήθηκε αν εμμένει στις θέσεις του 2015 για το νόμισμα. "Η κ. Κωνσταντοπούλου κεκαλυμμένα είπε ότι το νόμισμα δεν είναι φετίχ", είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημειώνοντας ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι υπερασπίζεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

"Να σας συστήσω σε όσους δεν σας ξέρουν…. Είναι ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη, εκείνος που μου ούρλιαζε ότι δεν έχω παιδιά και δεν δικαιούμαι να μιλώ για το έγκλημα των Τεμπών και πλέον έχει προαχθεί σε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ", είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε σχέση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι πρέπει να έχει πολύ καλή παρέα, γιατί αυτοί "οι κολλητοί" της που συγκροτούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα, βρίσκονται στη Βουλή 24 ώρες το 24ωρο και συγκροτούν κοινοβουλευτικό υπόδειγμα που απεχθάνεται η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί κάνουν σοβαρά τη δουλειά της και δίνουν καθημερνές μάχες. Σχολίασε επίσης ότι το κόμμα της ΝΔ κανονικά εξέλεγε 108 βουλευτές αλλά πήρε 50 έδρες bonus. "Όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές σε αυτή τη Βουλή είναι όλες και όλοι εκλεγμένοι με τον ίδιο τρόπο, με το εκλογικό σύστημα που εσείς ψηφίσατε. Είναι δικός σας εκλογικός νόμος, ο νόμος με τον οποίο έγιναν εκλογές τον Ιούλιο του 2023", είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε ότι τον Μάριο του 2023 η Πλεύση δεν μπήκε στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

