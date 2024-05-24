Απάντηση στον πρωθυπουργό και στις αναφορές που έκανε στην ομιλία του στη Βουλή, σχετικά με την τιμή του λαδιού, έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

«Ο Πρωθυπουργός είπε από το βήμα της Βουλής ότι συγκρίνω τιμές βιολογικού ελαιόλαδου με μη βιολογικό. Βιολογικό λάδι 750ml στη Γερμανία των τριπλάσιων μισθών: 10,69€. Βιολογικό λάδι 750ml στην Ελλάδα: 15,17€. Είναι ακριβώς τα προϊόντα που παρέθεσα στο βίντεό μου. Δεν πρόσεχε εκείνη την ώρα. Θα έδενε τα κορδόνια του…» έγραψε ο Στέφανος Κάσσελάκης και πρόσθεσε φωτογραφίες από τις τιμές του λαδιού στην Ελλάδα και στη Γερμανία

«Δεν θα είναι εύκολο για μας όταν αναλάβουμε»

Κατά τη διάρκεια επίσης μιας σύντομης συνάντησης που είχε ο Στέφανος Κασσελάκης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στο περιθώριο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια στην ολομέλεια της Βουλής δήλωσε ότι «δεν θα είναι εύκολο για εμάς όταν αναλάβουμε», σχολιάζοντας τις επιδόσεις της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας. «Δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ευημερεί, την ώρα που το 20% όντως περνάει καλύτερα και το 80% είναι σε χειρότερη κατάσταση».

Ερωτηθείς για τη μετάβασή του στην Παλαιστίνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι θα πάει την Κυριακή στη Δυτική Όχθη, «αν βέβαια με αφήσει το Ισραήλ». Στην ερώτηση «Γιατί; Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις;» απάντησε: «Ναι, αλλά μετά τη δήλωση που έκανα για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους… Εξάλλου, είμαι ο μόνος "αμερικανόφερτος", όπως λένε, που είπε κάτι τέτοιο».

Πηγή: skai.gr

