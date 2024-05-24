Για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την επιστολή του πρωθυπουργού στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ για την επιβολή των φόρων αλλά και το διακύβευμα των επικείμενων ευρωεκλογών, μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3.

Για το θέμα της ακρίβειας που είναι και στο επίκεντρο της σημερινής εφ' όλης της ύλης συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό, όχι το μοναδικό. Όταν μιλάμε για εισαγόμενη ακρίβεια και οι άλλοι μιλούν για ‘ακρίβεια Μητσοτάκη' λίγη αξία έχει για τον κόσμο, αλλά σημασία είναι να λέμε τα ζητήματα και τα θέματα να τα παρουσιάζουμε με την πραγματική τους διάσταση. Όταν δει κανείς έναν πίνακα σωρευτικά για το τι συνέβη με τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια, θα καταλάβει ότι η χώρα μας έχει σημαντικό πληθωρισμό, σωρευτικά 15%, όμως είναι δέκα μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό δεν το λέμε για να πούμε ‘α, εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους', αλλά για να δείξουμε ότι υπάρχει μια ευρύτερη διάσταση στο πρόβλημα. Και ότι μαγικές συνταγές και λύσεις μαθητευόμενων μάγων τις οποίες είχαμε ακούσει και την προηγούμενη από τη δική μας περίοδο και τώρα επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη ένταση και πιο ‘κιμπάρικες', έτσι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, δεν θα δώσουν καμία λύση. Και όπως είπα και χθες στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, εντάξει, ας πούμε ότι οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν το μεγαλείο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του Κασσελάκη, του Ανδρουλάκη, παλαιότερα του Τσίπρα -κάποια στιγμή, βέβαια, εξαπάτησαν τον κόσμο με το τι θα κάνουν, όσα δήθεν θα έκαναν και τελικά δεν τα έκαναν. Αλλά, κάποιος στην Ευρώπη θα έχει ακούσει αυτές τις πολύ ωραίες προτάσεις με τις αυτόματες μειώσεις ΦΠΑ, τις αυξήσεις μισθών και όλα τα σχετικά και θα τις είχε εφαρμόσει και θα είχαν σωθεί άλλες χώρες και στη συνέχεια θα είχε έρθει και αυτή η πρακτική και στην Ελλάδα».

Υπογράμμισε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας «δεν αντιμετωπίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα το είχε πατήσει ένα άλλο κράτος, θα μας το είχε δώσει κι εμάς το κουμπί και θα το είχαμε πατήσει. Αντιμετωπίζεται σε τρεις άξονες πολιτικής:

Ο πρώτος και κυριότερος είναι η αύξηση του εισοδήματος. Και ειδικά στην Ελλάδα αυτή θα έπρεπε να ήταν και είναι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η χώρα μας, ως προς τη θέση του διαθέσιμου εισοδήματος, μετά από μια πολυετή κρίση καταβαραθρώθηκε -κάποιοι ανακάλυψαν ότι έχουμε χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, αλλά ξέχασαν τι έλεγαν και τι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η μισή αλήθεια, η άλλη μισή είναι ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε πρώτοι σε ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η Ελλάδα, μετά από μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση, βρέθηκε στο ναδίρ του διαθέσιμου εισοδήματος της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Και αν δει κανείς και τον πίνακα, καταλαβαίνει και τα χρόνια στα οποία συνέβη αυτό, δεν είναι μόνο το 2015 - 2019, αλλά και το 2015 - 2019 ήταν μία πραγματικότητα η οποία ήταν πολύ δύσκολη για τη χώρα, γιατί ήταν μια περίοδος που στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη. Δηλαδή, ανέβαιναν, όπως το λέω σχηματικά, φτιάχναν "ουρανοξύστες" εκείνη την περίοδο, είχαν ανάπτυξη 5, 6, 7% και η χώρα μας βρέθηκε στο τρίτο υπόγειο. Είχε οριακή ανάπτυξη και μάλλον ύφεση. Στα χρόνια που ακολούθησαν των πολλών κρίσεων, των αλλεπάλληλων εισαγόμενων μεγάλων κρίσεων, των προφανών καταστάσεων, που η Ευρώπη είχε οριακή ύφεση, η χώρα μας έχει τετραπλάσια με πενταπλάσια ανάπτυξη, απ' ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Σε αυτήν την πενταετία, 4+1 χρόνια, από το 2019 μέχρι σήμερα η χώρα μας έχει διπλάσιο ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από ό,τι η Ευρώπη, είναι περίπου 4,4% στην Ευρώπη, είναι διπλάσιος στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουμε σιγά - σιγά και μειώνουμε τη μεγάλη απόσταση, με το μεγαλύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν σημαίνει ότι έχουμε φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Σχετικά με το πώς αποτυπώνεται αυτό στους μισθούς, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η χώρα μας έχει αυξήσει σε μια περίοδο που έχει 15% πληθωρισμό σωρευτικό, το βάζουμε και αυτό ως διάσταση, και τροφίμων 33% σωρευτικά, έχει αυξήσει 20% το μέσο μισθό και 28% τον κατώτατο μισθό.

Δεύτερος άξονας είναι τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα και αυτό που λέμε ‘δεν είμαστε μπανανία' και ειρωνεύεται η αντιπολίτευση, να μας πει γιατί μέχρι το 2020 δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου, -γιατί είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, έχετε δει και σε ειδήσεις, κι έχετε παρουσιάσει κι εσείς άπειρες περιπτώσεις εικονικών εκπτώσεων κάθε χρόνο σε εκπτωτικές περιόδους. Όμως, η χώρα μας απέκτησε μία σοβαρή Υπηρεσία ελέγχων που έχει κάνει 44.000 ελέγχους μόνο τον τελευταίο χρόνο και έχει βάλει 19 εκατομμύρια πρόστιμα. Και το τρίτο, ναι, είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στη συνέχεια για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την επιστολή του πρωθυπουργού στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν ήταν αυτή η πρώτη κίνηση του πρωθυπουργού στην Ευρώπη για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας. «Σας θυμίζω ότι πρωταγωνίστησε στο Ταμείο Ανάκαμψης και είμαστε η χώρα που έχουμε πάρει τα περισσότερα χρήματα συναρτήσει του ΑΕΠ και μάλιστα, μία από τις τρεις πρώτες σε απορροφητικότητα. Και αυτά τα χρήματα, ναι, πάνε στην πραγματική οικονομία, πάνε σε νοσοκομεία, πάνε σε Κέντρα Υγείας, πάνε σε προληπτικές εξετάσεις, πάνε σε αγρότες μας.

Και μάλιστα, γίνονται και ενέργειες ούτως ώστε να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις και μέχρι τέλος του ΄25 που είναι οι στόχοι, όπου πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Κάποια έργα αλλάζουν χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν και αυτά και επισπεύδονται έργα, τα οποία ολοκληρώνονται. Και τι σημαίνει Ταμείο Ανάκαμψης; Διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, ψηφιακό φροντιστήριο, προληπτικές εξετάσεις, πράγματα που ήδη τα βλέπουμε να συμβαίνουν στη ζωή μας.

Και όπως πρώτος, λοιπόν, ο πρωθυπουργός βγήκε μπροστά για να έρθουν 43 δισ. στην Οικονομία να μην καταρρεύσει, στην επιστολή του πρωθυπουργού αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις πρακτικών που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι «τσουβαλιάζουμε» τους πάντες και τα πάντα.

Να εξάγουμε δύο τρία συμπεράσματα. Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα είναι ότι η είδηση αυτή μας λέει ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα και η Ευρώπη και ότι η σοβαρή συζήτηση σ' ένα σοβαρό κράτος - όπου θα είχε μια κανονική αντιπολίτευση - θα ήταν τι κάνει η κυβέρνηση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ωραία, εμείς προτείνουμε πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα και κοστολογούνται τόσο, αντί να λένε είναι «ακρίβεια Μητσοτάκη» ή ακρίβεια μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν ακούμε για τέτοια πρόστιμα τα οποία δεν αφορούν την Ελλάδα ή τέλος πάντων μόνο την Ελλάδα - όλες αυτές οι ειδήσεις που ακούμε - σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. 'Αρα, δεν χρειάζεται να καθόμαστε να τσακωνόμαστε για τα αυτονόητα, αλλά, δυστυχώς το κάνουμε και εμείς πρέπει να απαντάμε».

Αναφορικά με το πρόστιμο που επέβαλε η Κομισιόν σε μεγάλη πολυεθνική και την κριτική της αντιπολίτευσης στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι έγινε ουσιαστικά μια εβδομάδα μετά την επιστολή του πρωθυπουργού.

«Εγώ δεν θέλω να πω ότι μπήκε το πρόστιμο επειδή έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης - μακριά από εμάς αυτά - αλλά αξίζει να παρουσιάσουμε και τα γεγονότα με τη χρονική σειρά. Και τι λέει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα; Και μια καλοπροαίρετη κριτική θα πω εγώ, αφήστε την αντιπολίτευση στην άκρη. ‘Τώρα το θυμήθηκε ο Μητσοτάκης'. Ωραία. Ερώτηση πρώτη: Ποιος άλλος πριν τον Μητσοτάκη πήρε μια τέτοια πρωτοβουλία; Καλά, για την Ελλάδα δεν το συζητάμε. Έχουμε μάθει να καταγγέλλουμε τα μεγάλα συμφέροντα στα λόγια. Αλλά και εκτός Ελλάδας. Η απάντηση είναι κανένας νωρίτερα. Μάλιστα. Και θα σου πει κάποιος ‘ναι ρε παιδιά, αλλά ο Μητσοτάκης έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας'. Απαντώ. Eurostat: Σωρευτικά πληθωρισμός 2019-2024 - έχουμε βάλει όλο το χρονικό διάστημα που είναι ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός- 15,1% στην Ελλάδα. Μεγάλος; Μεγάλος. Κύπρος 15,5%, Δανία 16%, Φινλανδία 16,3%. Μάλτα 16,3%. Ευρωζώνη -γιατί είναι πολλές οι χώρες από πάνω- Ισπανία 18,4%, που είναι οι βέλτιστες πρακτικές κατά την αντιπολίτευση. Ιταλία 19%. Συνολικά η ευρωζώνη 20,4%. Στο Βέλγιο 21,3%. Στην Ολλανδία 23,8%. Ευρωπαϊκή Ένωση 23,5%. Αυστρία 26,3%. Τι θέλω να πω; Αυτοί όλοι που πολύ εύκολα λένε ‘μα, τώρα το θυμήθηκε ο Μητσοτάκης να βάλει πρόστιμα;', που δεν υπήρχε μηχανισμός και βάζει, ‘τώρα το θυμήθηκε ο Μητσοτάκης να στείλει επιστολή;'. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ευρώπη. Στις ΗΠΑ είναι 21,6% - και όλες οι χώρες προσπαθούν αυξάνοντας τα εισοδήματα, η κάθε μια με το δικό της τρόπο και με πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνουν να περιορίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό. Αυτή, λοιπόν, η πρωτοβουλία, για να μην υποτιμούμε συνέχεια τη χώρα μας, για να μη -συνέχεια- πυροβολούμε τα πόδια μας, όλοι στο τέλος της ημέρας είμαστε Έλληνες. Είναι η πρώτη πρωτοβουλία και ας την διαβάσει κάποιος την επιστολή. Περιγράφει όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Βάζει το πρόβλημα στη διάστασή του, όχι μόνο στην Ελλάδα. Περιγράφει περιστατικά και σε άλλες χώρες. Προτείνει λύσεις. Και γιατί το κάνει τώρα ο Μητσοτάκης; Γιατί, ακριβώς, έχουμε ευρωεκλογές και αυτά είναι που πρέπει να συζητάμε για τις ευρωεκλογές. Ξεκινάει ένας νέος πενταετής κύκλος στην Ευρώπη και έτσι βάζεις ατζέντα κ. Πορτοσάλτε», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αντιφάσεις στη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει από την περίοδο που ήταν στην αντιπολίτευση όσον αφορά στην επιβολή των φόρων. «Εδώ, τρεις παρατηρήσεις πολύ γρήγορα. Πρώτον, επί Μνημονίων, η Νέα Δημοκρατία μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία για «να σκίσει και να καταργήσει τα μνημόνια». Αλλά, πάμε στο τρίτο και το σημαντικότερο. Αυτό το οποίο περιγράψατε ήταν μια από τις σκηνές απείρου κάλλους, που ζήσαμε το 2015-19. Να θυμίσω ότι το χειρότερο δεν ήταν μόνο ότι εδόθη αυτή η απάντηση, που η αλήθεια είναι ότι έχει και ένα μέρος ειλικρίνειας γιατί πιέστηκε και αναγκάστηκε να πει κάποιες αλήθειες προς το τέλος ο κ. Τσίπρας. Αλλά, σ' αυτή την κυβερνητική του θητεία αύξησε ή επέβαλε 27 φορολογικούς συντελεστές. Και, τώρα, ποιο είναι το φοβερό κ. Πορτοσάλτε; Το ίδιο, ακριβώς, κόμμα, με έναν άλλο πρόεδρο, αλλά με τους ίδιους στην πρώτη γραμμή -πολλούς εκ των υπουργών- μας κουνάνε το δάχτυλο για τους φόρους. Και κλείνω και λέω ότι το θέμα δεν είναι τι έλεγε τότε. Το θέμα είναι ότι αυτά τα οποία λένε τώρα θα μας οδηγήσουν στις εποχές των μνημονίων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε στη συνέχεια ότι «άμα δει κανείς σωρευτικά στο ζήτημα των τροφίμων, αν αυτές όλες οι ενέργειες απέδωσαν, βλέπω εδώ Ελλάδα 30,3%, όπως έλεγα πριν για τον γενικό πληθωρισμό, όσο και της ευρωζώνης, 30,1% της ευρωζώνη, Ευρωπαϊκή Ένωση 33,8% και η Ισπανία 34,4% πληθωρισμός τροφίμων. Που σημαίνει ότι έγιναν επιμέρους κινήσεις, αλλά εγώ θέλω να πω τα εξής, επειδή μιλάμε για τους φόρους:

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, προσωπικά και ο κ. Χατζηδάκης, ανήκουμε σε μία κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που θέλει και μόνο μειώνει φόρους. Έχει μειώσει στην πρώτη 4ετία πάνω από 50 φορολογικούς συντελεστές και έχει καταργήσει κάποιους εξ αυτών, ξεκίνησε στη δεύτερη 4ετία με υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, με την αύξηση του αφορολόγητου, που είναι μια μείωση φόρου, για οικογένειες με παιδιά κατά 1000 ευρώ. Μονιμοποίησε προσωρινά μειωμένους ΦΠΑ, πριν από λίγους μήνες, που ήταν προσωρινά μειωμένοι για την πανδημία, για τις μεταφορές, για τα προϊόντα που είναι σχετιζόμενα με την Υγεία. Σημαντικοί φόροι, δηλαδή, για την καθημερινότητα των πολιτών, που μειώθηκαν. Όμως, το κάνουμε πάντοτε με δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να το αντέχει η οικονομία μας, γιατί, όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, δεν θέλουμε να είμαστε μια κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε μία ακόμη χρεοκοπία. Και, ναι, το καταλαβαίνω ότι για τον κόσμο που μας ακούει δεν είναι τόσο σημαντικό ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε ρυθμό μείωσης χρέους ως προς το ΑΕΠ, αλλά είναι πολύ σημαντικό -πιστέψτε με- για τις επόμενες γενιές. Και η δεύτερη προϋπόθεση, είναι αυτές οι ενέργειες να φτάσουν στον καταναλωτή. Να έχουν, δηλαδή, θετική επίδραση στον καταναλωτή. Συμπέρασμα: Με βασικό στόχο την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, ο οποίος στόχος έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, για να μειώσουμε το χάσμα, όπως το μειώνουμε και στην ανεργία, πρέπει να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Για να μπορέσεις να δίνεις μεγαλύτερο εισόδημα στους πολίτες, στον ιδιωτικό τομέα αυτό προκύπτει από την ανάπτυξη και από όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση: να φέρνει επενδύσεις, να φτιάχνει το ψηφιακό κράτος. Δηλαδή, όλες αυτές οι δουλειές που έχουν δημιουργηθεί, δεν φύτρωσαν, οι 400.000 θέσεις εργασίας. Ο βασικός τρόπος για να το καταφέρεις είναι να μεγαλώσεις την πίτα. Γιατί πρέπει να μεγαλώσεις την πίτα; Πρέπει να μεγαλώσεις την πίτα για να μπορούν να δουλεύουν περισσότεροι, να μπορούν να πληρώνουν περισσότεροι, όχι περισσότερους φόρους, περισσότεροι να πληρώνουν φόρους, να έχει περισσότερα έσοδα το κράτος. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει περισσότερα έσοδα από μεγαλύτερους φόρους, έχει περισσότερα έσοδα γιατί δουλεύουν 400.000 περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί ήρθαν επιχειρήσεις. Είμαστε πρωταθλητές στις εξαγωγές, είμαστε πρωταθλητές σε ξένες επενδύσεις. Και έτσι, όσο συνεχίζεται αυτή η εξέλιξη η θετική, θα μπορούμε να μειώσουμε κι άλλους φόρους».

Αναφορικά με τις εξαγγελίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Είχε βγει ο κ. Κασσελάκης και είχε πει ότι θα δώσουμε 13ο και 14ο μισθό. Ρώτησα, λοιπόν, πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα; Ξέρετε πόσο κοστίζει; Και αυτό δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα του, στην κοστολόγηση, το πέταξε σε μία συνέντευξη. Κάνει μια συνέντευξη, πετάει και κάτι παραπάνω. Είναι 2,2 δισεκατομμύρια το χρόνο, 8,8 δισεκατομμύρια στην 4ετία. Συν αυτά που λέει το ΓΛΚ, συν τα 5% παραπάνω για την Υγεία, γιατί έκανε λάθος και δεν θυμόταν πόσο ήταν για την Υγεία. Δεν έχει επιλέξει η κυβέρνηση να πάει στις εκλογές με αυτή την αντιπαράθεση, αλλά αναγκαζόμαστε να απαντάμε στις ερωτήσεις που μας τίθενται. Θα σας πω κάτι: Ευρωεκλογές για εμένα είναι δύο πράγματα: Το ένα είναι ευρωπαϊκή διάσταση και το άλλο είναι τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα τρία χρόνια στη χώρα.

Στον υπολογισμό του ετήσιου κόστους δεν έχει ληφθεί υπόψη η εφάπαξ απώλεια εσόδων, περίπου 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ, από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Αυτό δεν είναι ετήσιο, όπως τα υπόλοιπα, αυτό είναι μία φορά, αλλά είναι 4,1 δις για αυτή τη μία φορά. Θα σας πω και κάτι άλλο. Και, μάλιστα, πάντοτε πριν την ενημέρωση πολιτικών συντακτών, μιλάω με τους αρμόδιους από το υπουργείο Οικονομικών, γιατί θα ρωτηθώ».

Επίσης για τη μείωση της ανεργίας συμπλήρωσε ότι «η χώρα μας βρίσκεται στην καλύτερη θέση από άποψη απασχόλησης τα τελευταία 15 χρόνια, που έχει δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας, έχει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων έναντι απολύσεων συνεχόμενα για τέσσερα χρόνια, συστάσεων έναντι λύσεων εταιρειών. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκουμε και, μάλιστα, καλύτερες δουλειές, γιατί η κατηγορία με χαμηλά εισοδήματα ήταν η πολυπληθέστερη μέχρι το 2019, το 35% των θέσεων, και τώρα είναι πολύ πιο κάτω, στο 17% των συνολικών θέσεων».

Για το πρόβλημα της στέγης, υπογράμμισε πως αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για την κυβέρνηση. «Εγώ θα το βάλω στην ίδια κλίμακα σπουδαιότητας και με το ζήτημα του πληθωρισμού τροφίμων και ίσως, και προσωπικά, και μεγαλύτερης σπουδαιότητας, γιατί όσο κι αν είναι επίμονη η ακρίβεια τροφίμων και στη χώρας μας, θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε ακόμη πιο αισθητή αποκλιμάκωση. Και, επίσης, οι μόνιμες αυξήσεις που έχουμε δώσει θα μείνουν και θα ενταθούν, ενώ οι τιμές θα αρχίσουν να υποχωρούν. Το ζήτημα της στέγης είναι κορυφαίο ζήτημα. Είναι μία προέκταση του δημογραφικού ζητήματος. Δεν είναι μόνο υποπερίπτωση του δημογραφικού. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που, ως όφειλε, έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μετά την ανακοίνωση του νέου σχεδίου τους επόμενους μήνες θα γίνουν ακόμη περισσότερες. Δεν θέλουμε, όμως, να εκληφθούν ως «προεκλογικό τάξιμο», γι' αυτό και επιλέγουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας ως κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Περισσότερα στα προσεχώς. Έκανε μία πολύ περιληπτική, αλλά πυκνή περιγραφή ο πρωθυπουργός στο χθεσινό συνέδριο για το δημογραφικό. Έχουμε δώσει σε περίπου 10.000 νέους ανθρώπους, ηστεγαστική μας πολιτική είναι πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ. ‘Έχουμε κάνει παρεμβάσεις για τους φοιτητές, έχουμε αυξήσει τα φοιτητικά επιδόματα. Έχουν γίνει πράγματα, αλλά είναι τόσο σύνθετο και μεγάλο το θέμα, είναι ένας αγώνας Μαραθώνιος και όχι σπριντ, που, προφανώς, τα επόμενα τρία χρόνια από τις κορυφαίες προτεραιότητες είναι η περαιτέρω έμφαση στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα και ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε όμως και στις επικείμενες ευρωεκλογές, τη σημασία τους και το μήνυμα της κάλπης.

«Οι ευρωεκλογές αυτές», είπε «είναι σημαντικές για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ευρωπαϊκή τους διάσταση. Μπορεί η αντιπολίτευση σκοπίμως να την αποσιωπά, αλλά είναι η βασική διάσταση αυτών των εκλογών. Ψηφίζουμε για συγκεκριμένες ατζέντες, που η κυβέρνηση τις έχει θέσει και έχει συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα να παρουσιάσει και διακριτές θέσεις, όχι μόνο από τα άλλα κόμματα στην Ελλάδα, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα που είναι τα μητρικά κόμματα στην Ευρώπη. Γρήγορα το λέω: Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποιοι το ειρωνεύονταν. Φέραμε 36 δισεκατομμύρια. Πρέπει να διαπραγματευτούμε νέους πόρους. Κάποιοι καταψήφισαν επέκτασή του στη Βουλή τις προηγούμενες εβδομάδες. Θυμάστε και την ομιλία Παπαθανάση που τους απαντούσε. Δεύτερον, Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ήμουν έναν μήνα κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκλήθη να απαντήσω σε ερώτηση αντιπολιτευόμενου Μέσου, το οποίο επικαλείτο στάση της αντιπολίτευσης, μας κατηγορούσε γιατί δεν θέλουμε την περιβαλλοντική ενίσχυση στο πλαίσιο που ζητούσαμε ήπια προσαρμογή στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και αγροτών, ενώ η «καλή» Αριστερά και Κεντροαριστερά στην Ευρώπη δεν το ήθελε. Τρίτον, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 'Αμυνα. Είδαμε την κοινή επιστολή Μητσοτάκη - Τουσκ. Αυτά είναι κινήσεις που δεν τις κάνουν όλοι. Είναι οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Πολωνία που δίνουμε περισσότερα χρήματα, συναρτήσει του ΑΕΠ τους, για την άμυνα. Και έρχονται και λένε ότι πρέπει να υπάρχει μία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του ζητήματος, παράδειγμα η αεράμυνα στα πρότυπα του Ισραήλ. Και υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 'Αμυνα που έχει προτείνει ο Έλληνας πρωθυπουργός, που θα εξαιρεί τις δαπάνες αυτές. Να μπει κάτω από μια ομπρέλα που να πληρώσουν και άλλοι την κοινή άμυνα της Ευρώπης.

Μεταναστευτικό. Επί των ημερών μας οχυρώθηκε η χώρα με δίκαιη, αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τα σύνορα της Ελλάδας έγιναν σύνορα της Ευρώπης. Είμασταν όλοι στην ίδια σελίδα; Όχι. Τότε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαδημούλης - έφυγε- ζήτησε το μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης του φράκτη του Έβρου από την Ευρώπη. Επόμενο. Είμαστε όλοι στη σελίδα την ίδια για να έρχονται χρήματα στην Ελλάδα; Όχι. Σας θυμίζω ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραφαν και εισηγούνταν ψηφίσματα για το εντελώς αντίθετο. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, όπως σας είπα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Για να βάλω και λίγο γρήγορα και την εσωτερική διάσταση, γιατί μιλήσατε για τους εννέα μήνες, τον ένα χρόνο και τα τρία χρόνια που έρχονται. Κατ' αρχάς, τη διάσταση αυτή τη βάζει η αντιπολίτευση και εμείς «σηκώνουμε το γάντι». Τι λέει η αντιπολίτευση; Δεν λέει εγώ θέλω αυτά. Θέλω να μην γίνουν αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση, να τιμωρηθεί και όλα τα σχετικά. Μέσα σε έναν χρόνο, παρά τα αντιθέτως λεχθέντα και μια καλοπροαίρετη κριτική, έχουν γίνει ρήξεις και τομές που δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια, επιστολική ψήφος, ψηφιακός δικαστικός χάρτης, πολύ μεγάλη τομή, αιώνα που δεν είχε τολμήσει το Ελληνικό Κράτος. Εκκενώσεις καταλήψεων που δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες. Χρειάζονται να γίνουν πολλά ακόμα, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, μιλήσατε για τη φοροδιαφυγή, έχει μειωθεί το κενό ΦΠΑ από το 24% στο 16%, αλλά παραμένει υψηλό, αλλά έχουμε μειώσει 8 μονάδες το κενό ΦΠΑ.

Μιλάμε για μια χώρα που στα 45 από τα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης φοβόταν να πει τα αυτονόητα για τα πανεπιστήμια. Ήρθε ένας πρωθυπουργός, κατήργησε το άσυλο ανομίας και πλέον κάνουμε αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνεται και να είναι μια καθημερινότητα. Όταν τελείται μια παράνομη πράξη, μακάρι να μην χρειαζόταν, να εκκενώνεται μία κατάληψη. Κλείνω, λοιπόν, και λέω: Μένουν τρία χρόνια. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες τομές. Μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς τι θέλουμε; Εμείς θέλουμε ένα πολιτικό αποτέλεσμα που να μην δώσει τη δυνατότητα σε μία αντιπολίτευση του όχι σε όλα, σε κάθε επόμενη μεγάλη τομή και ρήξη, στα επόμενα μη κρατικά, στην επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση να πει: Α, δεν έχετε νομιμοποίηση», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Ολοκληρώνοντας τη ραδιοφωνική συνέντευξή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή σχετικά με τα Τέμπη. «Πρόκειται για μια τυπική διαβίβαση, με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, χωρίς καμία είδους αξιολόγηση από τις δικαστικές Αρχές. Δεν ήρθε, δηλαδή, η Δικαιοσύνη να πει κάτι. Ήρθε η δικογραφία, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που υπάρχει μήνυση.Εδώ υπάρχει μήνυση, με μηνυόμενους πολιτικά πρόσωπα. Αφορά παρεπόμενη δικογραφία, όχι την κύρια δικογραφία των Τεμπών που βρίσκεται σε κύρια ανάκριση. Εδώ και μήνες ακούμε ήδη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Προανακριτική για την κύρια υπόθεση, που δεν την έχουμε δει να κατατίθεται. Όπως, λοιπόν, και στην άλλη περίπτωση, λέμε: Καλώς να έρθει η πρόταση και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

