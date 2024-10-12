Ανδρουλάκης: Όλοι μαζί ενωμένοι θα κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές

«Όλοι μαζί ενωμένοι θα κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, στο προεκλογικό βίντεο που ανήρτησε στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο:

«Λίγες ώρες έμειναν πριν ανοίξουν οι κάλπες. Αύριο, λοιπόν, ολοκληρώνουμε μια υποδειγματική πολιτική διαδικασία και γι'αυτό αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι συνυποψήφιοί μου. Τα καλύτερα πλέον είναι μπροστά μας. Η κοινωνία κοιτάζει σε εμάς και έχει μεγάλες προσδοκίες. Δεσμεύομαι να αξιοποιήσω αυτήν τη δυναμική, ενωτικά, δυναμικά και με σοβαρό και με αξιόπιστο προγραμματικό λόγο, που θα δίνει ελπίδα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Χωρίς εύκολες υποσχέσεις και ευκαιριακές κινήσεις, αλλά με αξιοπιστία και καθαρές και σοβαρές κουβέντες. Μια ισχυρή αντιπολίτευση με καθημερινή δυναμική παρουσία μέσα στην κοινωνία, αλλά και μέσα στη Βουλή. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος για την ολική επαναφορά της Δημοκρατικής Παράταξης. Αύριο ανανεώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης μας. Όλοι μαζί συνεχίζουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι θα κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Πηγή: skai.gr

