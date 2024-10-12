Με ραγδαίο ρυθμό εξελίσσονται πλέον οι διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής κατατέθηκε αίτημα για τη διαγραφή του Στέφανου Κασσελάκη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόταση για παραπομπή του Στέφανου Κασσελάκη στην επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής κατέθεσε ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Θύμιος Γεωργόπουλος.

Τρεις επιπλέον λόγους από τους 17 που είχε επικαλεσθεί στο δικό του κείμενο ο Θέμης Μουμουλίδης προσθέτει στο δικό του ερώτημα για διαγραφή του Στέφανου Κασσελάκη ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Θύμιος Γεωργόπουλος.

Συγκεκριμένα:

-18ος Το εξώδικο Κασσελάκη - ανάκληση δεν γίνεται μέσω Χ.

-19ος Η συνέντευξη στο Ν Χατζηνικολαου που μόνο πολίτευμα δεν άλλαξε.

-20ος Τη σημερινή προσπάθεια οι αντιπρόσωποι του Στέφανου Κασσελάκη να υπονομεύσουν τη λειτουργία του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου.

Την ίδια στιγμή, την απόρριψη της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη ζήτησε στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μουζάλας.

Όπως ανακοινώθηκε, οι συμμετέχοντες στην ΚΕ ήταν 151, οι οποίοι και θα ψηφίσουν για τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Θεοχαρόπουλος: Να σταματήσει εδώ ο κατήφορος

Στην ομιλία του ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος είπε:

«Τα συλλογικά μας όργανα δέχθηκαν εξώδικο και απειλή με εισαγγελικές αρχές από τον πρώην πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη. Για να πει ότι το παίρνει πίσω αλλά καλώς το έκανε!

Ταυτόχρονα έχει μιλήσει για εκτροπή, κουκούλες και διαπλοκή στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και δεν δέχεται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λέγοντας ότι είναι πρόεδρος πάρα την μομφή με την οποία έγινε έκπτωτος.

Και ρωτάω αν έρθει ο οποιοσδήποτε σήμερα και ζητήσει να είναι υποψήφιος κατηγορώντας το κόμμα για διαπλοκή, εκτροπές, κουκούλες, στέλνοντας εξώδικα, απειλώντας το κόμμα για εισαγγελικές αρχές και μετά το έπαιρνε πίσω λέγοντας ότι καλώς το έκανε, και υπέγραφε ως πρόεδρος ενώ δεν ήταν, θα δεχόμασταν την υποψηφιότητα του. Η απάντηση είναι προφανώς όχι.

Αυτό που συνέβη επίσης σήμερα με το να παλεύουν οι υποστηρικτές του Κασσελάκη τεχνητά να μην υπάρχει απαρτία και να μην γράφονται ενώ βρίσκονται στον χώρο λέγεται υπομόμευση των δημοκρατικών λειτουργιών του κόμματος. Επειδή δεν έχουν πλειοψηφία προχώρησαν σε αυτές τις αδιανόητες ενέργειες. Δεν τους πέρασε, απέτυχαν και σε αυτό.

Τις προηγούμενες μέρες δε είδαμε sms για κινητοποιήσεις έξω από Κ.Ε. μέχρι και τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη να καλεί κόσμο να μαζευτεί έξω από την αίθουσα Συνεδρίου όταν αυτό θα διεξαχθεί. Λες και οι Κ.Ε. και τα συνέδρια είναι αρένες μάχης. Είμαι βέβαιος ότι σε όλους θυμίζουν κάτι αυτά.

Όλες αυτές οι πρακτικές δεν έχουν σχέση με την Αριστερά και τον δημοκρατικό χώρό. Για αυτό ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει εδώ».

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι παραιτήσεις. Η Γιώτα Πούλου κατέθεσε στην ΚΕ επιστολή παραίτησης από μέλος του οργάνου.

Σκηνές απείρου κάλλους με εντάσεις και αντεγκλήσεις

Νωρίτερα, εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλλους, καθώς οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη αποχώρησαν από την Κεντρική Επιτροπή, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζουν και δεν νομιμοποιούν τη διαδικασία. Τελικά, η απαρτία των 148 μελών επιτεύχθηκε, 2,5 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα, και η συνεδρίαση της ΚΕ θα διεξαχθεί κανονικά.

Πηγές της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ανέφεραν:

«Απαρτία σημειώθηκε στην ΚΕ και η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την αποτυχημένη προσπάθεια της πλευράς Κασσελάκη να τη σαμποτάρει απέχοντας από αυτή.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την προσπάθεια τορπιλισμού της διαδικασίας από το γεγονός ότι μέλη της ΚΕ, που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ βρέθηκαν στην συνεδρίαση, δεν παίρνουν σκοπίμως την κάρτα τους και δεν δηλώνουν την παρουσία τους.

Πρωτοφανή πράγματα, που δεν έχουν καμία σχέση με το σεβασμό στη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

Η δημοκρατία, όμως, έχει κανόνες και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ξέρει να αυτοπροστατεύεται από όσους επιχειρούν τη διάλυση και την απαξίωση του».

Κατά την έναρξη ο Γιάννης Μαντζουράνης δήλωσε: «Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεδριάζει κανονικά παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες κάποιων μελών να δημιουργήσουν πρόβλημα απαρτίας. Απαρτία υπάρχει και έχει διαπιστωθεί. Ωστόσο η παρουσία πολλών μελών εκτός αιθούσης, και η άρνησή τους να λάβουν κάρτα εισόδου, ενώ ταυτόχρονα κάνουν δημόσιες δηλώσεις, δείχνει ότι περιφρονούν τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος εμποδίζουν την κανονική λειτουργία του ανώτερου οργάνου που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε όποια προσπάθεια περιφρόνησης των δημοκρατικών διαδικασιών και υπονόμευσης του οφείλει να αυτοπροστατευθεί. Και θα αυτοπροστατευθεί με τις αποφάσεις που θα λάβει η Κεντρική Επιτροπή και όλα τα άλλα νόμιμα εκλεγμένα όργανα του».

Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν διαγραφές ή αποκλεισμοί (εννοείται του Στέφανου Κασσελάκη) ο κ. Μαντζουράνης απάντησε: «Πρώτη φορά το ακούω».

Ένταση με Τζάκρη και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Ένταση εντός και εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε όταν η πλειοψηφία δεν έδωσε τον λόγο στην Θεοδώρα Τζάκρη η οποία είχε αρνηθεί προηγουμένως να διαπιστευθεί και να πάρει το καρτελάκι του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής.

Πηγές του προεδρείου της συνεδρίασης ανέφεραν: «Προσπάθησαν να σπάσουν την πλειοψηφία και δεν το κατάφεραν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Διότι και δεν ξέρουν και δεν έμαθαν τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχουν κάποιο ενδιαφέρον για αυτόν. Μόνο για το σακάκι του Κασσελάκη που θα τον βγάλουν και πρόεδρο. Η Θεοδώρα Τζάκρη ζήτησε να πάρει το λόγο χωρίς να έχει εγγραφεί ομιλήτρια και χωρίς να έχει διαπιστευθεί ως παρούσα διότι είναι στους απόντες που προσπαθούσαν να μην έχει πλειοψηφία το όργανο».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κ. Γεροβασίλη ανέβηκε στο βήμα και ζήτησε από την κ. Τζάκρη να κατέβει να πάρει το καρτελάκι της και να μιλήσει. Αν το πάρει θα θεωρηθεί παρούσα και θα υπάρξει μεγαλύτερη πλειοψηφία.

Από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκης έλεγαν ότι «η Κεντρική Επιτροπή αρνήθηκε την λήψη παρουσιών επί του ονομαστικού καταλόγου που είχε ζητήσει η Θεοδώρα Τζάκρη».

Ο Γιάννης Μαντζουράνης - φωτογραφίζοντας προφανώς τον Στέφανο Κασσελάκη - είπε στην ομιλία του ότι "με φρου-φρου και αρώματα" δεν γίνεται πολιτική ούτε "με τα μπρος πίσω των υποψηφίων".

Το περιστατικό προκάλεσε ένταση και εκτός της αίθουσας που διεξάγεται η συνεδρίαση από υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη που έχουν προσέλθει και εκφράζουν εντόνως τις διαμαρτυρίες τους ενώ ενίοτε διαπληκτίζονται με άτομα της άλλης πτέρυγας.

Πηγή: skai.gr

