Τη συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το θέμα των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών καταχρηστικής συμπεριφοράς από ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητά το υπουργείο Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο, ο αρμόδιος υπουργός, Χρήστος Στυλιανίδης, απέστειλε χθες, Τετάρτη 26 Ιουνίου, επιστολή προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην οποία τονίζεται ότι «το υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών/ επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, τη μείωση των τιμών των ναύλων και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη διεύρυνση των επιλογών από τους καταναλωτές».

Ζητά τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να υπάρχει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, τυχόν, περιστατικών καταχρηστικής συμπεριφοράς στην αγορά, εκ μέρους ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.

Διαβάστε ακόμα: Στα ίδια επίπεδα από το 2022 τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια - Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές

Σημειώνεται, ότι το υπουργείο Ναυτιλίας, μέσω των λιμενικών Αρχών της επικράτειας, προχώρησε, από τις 7/6/2024 έως και τις 16/6/2024 σε 377 ελέγχους σε επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της ακτοπλοΐας και βεβαιώθηκαν επτά παραβάσεις για παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας Αρχής σχετικά με μεταβολές των τιμών των εισιτηρίων, ενώ προχώρησε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και των προβλεπόμενων προστίμων.

Ήδη, το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύσης Θεοδωράτος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για το θέμα των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είπε ότι οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΕΝ, έως σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία αύξηση των τιμών, οι οποίες παραμένουν στα ίδια επίπεδα από το 2022, παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος στα πλοία.

Όπως πρόσθεσε, μία αναπροσαρμογή των ναύλων που ήδη είχε ανακοινωθεί έγινε μόνο για τις γραμμές της Κρήτης, λόγω της εφαρμογής του συστήματος εμπορίας της ΕΕ που αφορά την αγορά δικαιωμάτων για τις εκπομπές άνθρακα.

Το κόστος στον ναύλο για τις γραμμές της Κρήτης, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωράτο, έχει αυξηθεί κατά περίπου στο 2,7%, δηλαδή 1 ευρώ στην οικονομική θέση.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο για την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) σχετικά με την ακτοπλοΐα αφορά μόνο πλοία κατηγορίας Α, χωρητικότητας 5.000 κόρων και άνω, που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς γραμμές αλλά και σε νησιά με περισσότερους από 200.000 κατοίκους.

Στη χώρα μας, μετά από απόφαση του Συμβουλίου υπουργών Θαλασσίων Μεταφορών της ΕΕ, έχει δοθεί εξαίρεση από τον κανονισμό έως 31 Δεκεμβρίου 2029 για τα ακτοπλοϊκά πλοία που είναι δρομολογημένα σε λιμένες νησιών με λιγότερους από 200.000 κατοίκους.

Το σύστημα εμπορίας ρύπων ETS είναι αυτό που η κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία θα πρέπει να αγοράζει για κάθε τόνο καυσίμου που καίει τη χρηματιστηριακή αξία του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει.

Οι ακτοπλόοι εκτιμούν ότι από την καταβολή των δικαιωμάτων ρύπων και από τη μείωση της επιβατικής κίνησης η ακτοπλοΐα θα ζημιωθεί περίπου 420 εκατ. ευρώ κατ' έτος.

Επίσης, σημειώνεται ότι ενόψει και της εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ από 01/05/2025 fuel you maritime τα πλοία της ακτοπλοΐας θα υποχρεώνονται να καταναλώνουν καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που είναι και ακριβότερα από το κοινό μαζούτ. Αυτό το γεγονός θα οδηγήσει πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες που δεν χρησιμοποιούν scrubbers στα πλοία τους να αγοράζουν καύσιμα αυξημένα κατά 35%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.