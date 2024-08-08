ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει κερδίσει ήδη το χρυσό μετάλλιο της υποκρισίας

«Η προσπάθεια του Μαξίμου και των φιλικών της Μέσων να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση για τα σοβαρά ζητήματα αυτής της χώρας, λέγοντας πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ”κάνει διακοπές στη Μύκονο”, για να γαργαλήσουν τα ταπεινότερα ένστικτα του ακροατηρίου τους, είναι όχι μόνο αξιοθρήνητη και καταδικασμένη σε αποτυχία, αλλά και η πιο τρανή απόδειξη του λαϊκισμού τους», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

«Χαμηλοί μισθοί; Εργαζόμενοι που δεν μπορούν να αντέξουν τα έξοδα ούτε για ολιγοήμερες διακοπές; Νοσοκομεία και κέντρα υγείας υπό διάλυση; Ακρίβεια στο ρεύμα, ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ; Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ”στο θεό”; Η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλα τα παραπάνω είναι… ”Κασσελάκης στη Μύκονο”, με πρώτο βιολί τον ανεκδιήγητο υπουργό (Διάλυσης) Υγείας», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το πλαίσιο.

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι «αν ακόμη ψάχνουν τον Στέφανο Κασσελάκη στη Μύκονο, ας ενημερωθούν από τον κ. Σκέρτσο για το πότε πήγε, πόσο και πού έμεινε και πότε αναχώρησε, καθώς ο τελευταίος έχει αποδείξει ότι ”ειδικεύεται” στην παρακολούθηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ (όπως εξάλλου και όλο το Μέγαρο Μαξίμου με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του)...». Αναφέρει επίσης ότι «ο Στ. Κασσελάκης, κατά τις ολιγοήμερες διακοπές του, επισκέφθηκε νωρίτερα και τη Νάξο, όπου οι τοπικές κοινωνίες υφίστανται τα προβλήματα της χωρίς σχέδιο ”τουριστικής ανάπτυξης”, που και τα νησιά υποβαθμίζει και ”πήλινα πόδια” έχει, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία για τη σημαντική πτώση της τουριστικής προσέλευσης στους υπερκορεσμένους προορισμούς».

«Εν ολίγοις», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «ας μην προσπαθεί άλλο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει κερδίσει ήδη το χρυσό μετάλλιο της υποκρισίας», ενώ συμπληρώνει: «ας κάνει τον κόπο να επισκεφθεί ο υπουργός αυτή την περίοδο και τη Μύκονο, η οποία ψήφισε ΝΔ με 53%. Εκτός και αν φοβάται ότι θα τύχει ανάλογης ”υποδοχής” με αυτήν της Ρόδου...».

Πηγή: skai.gr

