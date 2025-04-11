Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Είστε άχρηστοι και επικίνδυνοι για τον λαό και τη δημοκρατία

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής για την υπόθεση των Τεμπών, κατά τη συζήτηση επί του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής, για παραπομπή του πρώην υφυπουργού, Χρήστου Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο.

Όπως είπε αρχικά, «έχετε ανοίξει διάπλατα της πόρτα της αξιοπιστίας». «Ο κ. Πλεύρης είπε πως εμείς ρίξαμε εμείς νερό στο μύλο της συνωμοσιολογίας. Πώς το ρίξαμε; Προτείνοντας δύο προανακριτικές βάση δύο πορισμάτων της ευρωπαϊκής και της ελληνικής δικαιοσύνης; Είναι συνωμοσιολογία τα πορίσματα; Φαντάσματα βλέπανε; Οι εισαγγελείς στις Βρυξέλλες και τη Λάρισα; Σε καμία περίπτωση οι δύο προτάσεις για προανακριτικές δεν ήταν παιχνίδια συνωμοσιολογίας. Ήταν συνωμοσιολογία οι δύο προτάσεις δυσπιστίας; Έλεγαν για ξυλόλια; Για δολοφόνους; Είχαν σενάρια συνωμοσίας;».

Παράλληλα, μίλησε και για «αλά καρτ συμπεριφορά της Δικαιοσύνης», απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη.

Για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είπε πως «τελικά τι έγινε το ευαγγέλιο; Ήταν απόκρυφο; Παίζετε με την νοημοσύνη ενός ολόκληρου λαού, με τους θεσμούς, με την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου και υπονομεύεται την δημοκρατία. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σε μια εποχή που τα άκρα ανεβαίνουν σε όλον τον κόσμο. Σας βολεύει το δίλημμα συστημισμός – αντιστημισμός και όχι ο πολιτικός άξονας. Όπως λειτουργούν όλες οι δημοκρατίες. Σας βολεύει να ελέγχετε τη δικαιοσύνη, τα media, τους θεσμούς, γιατί σιγά σιγά φτιάχνετε ένα αυταρχικό σύστημα, που δεν δέχεται και την άλλη άποψη, που οργανώνει δολοφονίες χαρακτήρων».

Και συνέχισε: «Όλες μας οι ενέργειες ήταν θεσμικές και δεν υπήρχε κανένα κείμενο από τις προτάσεις δυσπιστίας που να αναφέρεται σε κάτι συνομωσιολογικό, εκτός εάν εσείς θεωρείτε συνωμοσία τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, των πορισμάτων των κρατικών αρχών. Στην 717 προτείναμε προανακριτική για τον κ. Καραμανλή και είπατε όχι. Δεν βοηθήσατε εσείς έτσι την συνωμοσιολογία; Δώσατε στον κόσμο να πιστέψει πως δεν θέλατε να υπάρξει αλήθεια για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Έμαθαν οι γονείς (των θυμάτων) ποιος έκανε το ρουσφέτι στον σταθμάρχη; Πόσα χρόνια περάσαν από το ρουσφέτι, που έχετε θράσος και μιλάτε για αξιοκρατία. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μάθουμε ποιος άλλαξε τη σύμβαση και τις ημερομηνίες για την αίτηση του σταθμάρχη; Το κάνατε, δεν θέλετε να μάθουμε ποιος το έκανε».

«Ή είναι συνωμοσία τα χαλκευμένα ηχητικά; Υπάρχουν πολύ καλά και το ξέρετε. Άλλα της δικαιοσύνης και άλλα αυτά που διανείματε στα ΜΜΕ. Ή μήπως αυτά που μας λέτε για τον κ. Τριαντόπουλο ίσχυαν; Ότι πήγε εκεί για να παράσχει πρώτες βοήθειες, να βοηθήσει και να στηρίξει τον κόσμο και τις οικογένειες και ξαφνικά ενώ μας επιτίθεστε, εμφανίζεται ένα email προς το Μαξίμου που ζητάει χρήματα και ενημερώνει για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος. Και αυτό συνωμοσιολογία ήταν; Και δεν θα ψηφίζατε ούτε αυτή την προανακριτική εάν δεν είχαν βγει δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων στους δρόμους, θα κάνατε ό,τι κάνατε με τον Καραμανλή. Και τον Τριαντόπουλο θα χειροκροτούσατε, γιατί αυτό είναι το πολιτικό σας ήθος», επισήμανε.

Για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ συνέχισε λέγοντας πως «εσείς τον κάνατε και μας λέγατε που δεν τον ψηφίσαμε. Και εμείς λέγαμε πως θέλουμε να υπάρξει ανεξάρτητη αρχή που θα ερευνά όλες τις τραγωδίες, όλα τα ατυχήματα και όχι ένα σύστημα κάτω από τον υπουργό. Ποιος δικαιώθηκε; Εσείς οι ίδιοι αναγκάσατε (τον αντιπρόεδρο του) ΕΟΔΑΣΣΑΜ σε παραίτηση, το πόρισμά σας. Οδηγήσατε τα πράγματα σε μια τρελή πορεία».

«Θέλετε ταγκό με τα άκρα και την συνωμοσιολογία γιατί σας τρέφει, γιατί δεν θέλετε να απαντάτε στα ερωτήματα, δεν έχετε απαντήσεις για τα όσα έχετε κάνει», είπε σε άλλο σημείο, ενώ σχολίασε πως «και άχρηστοι είστε και επικίνδυνοι. Και για τον λαό και για την δημοκρατία», αναφερόμενος στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

«Από το ότι κάτι υπάρχει και δεν το ξέρουμε, το γυρίσατε στα έλαια της μηχανής. Εμείς είπαμε πως εάν δεν είχατε αλλοιώσει τον τόπο, θα γνωρίζαμε από τι έγινε η πυρόσφαιρα που έκαψε κάποιος από τους νεκρούς και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τις χαμένες ζωές, ενώ ο πρωθυπουργός έλεγε πως όλοι είχαν σκοτωθεί αυτομάτων. Ψέματα ήταν και αυτό; Δεν άκουσαν τα ηχητικά; Αν δεν υπήρχαν τα ηχητικά ακόμα θα λέγατε πως λέμε συνωμοσίες. Αν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε, σήμερα θα τα ξέραμε όλα. Είναι δική σας η ευθύνη».

Για την προανακριτική είπε πως «η κοινωνία γίνεται μάρτυρας μιας πρωτοφανούς καταστρατήγησης του συντάγματος». «Στον βωμό της επικοινωνίας και της ουσίας, καταπατάτε το σύνταγμα», είπε σε άλλο σημείο.

«Ο κ. Τριαντόπουλος κρύφτηκε πίσω από ένα έγγραφο γιατί άλλη μια φορά γίνεται εργαλείο του κ. Μητσοτάκη, όπως έγινε και στο πεδίο της τραγωδία. Η σωστή και σοβαρή απάντηση της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις αυταρχικές και απαξιωτικές πράξεις της κυβέρνησης, είναι η φυγή; Είναι η ανοχή; Σε καμία των περιπτώσεων. Για εμάς η σωστή απάντηση είναι η μη υιοθέτηση, η καταγγελία της διαδικασίας που ακολούθησε η κυβέρνηση, η μη υιοθέτηση του πορίσματος, διότι δεν έγινε περαιτέρω έρευνα όπως θα έπρεπε να κάνει η προανακριτική, αλλά και η ψήφος για να πάει όπως θα έπρεπε να πάει κάθε εμπλεκόμενος υπουργός της ΝΔ, εμπλεκόμενος με την τραγωδία, στον φυσικό δικαστή. Αυτό είναι η σωστή θεσμική στάση».

«Άκουσα ότι κακώς το ΠΑΣΟΚ έκανε πρόταση προανακριτικής. Μπράβο σας κύριοι. Δηλαδή, να μην πάει ποτέ κανένας υπουργός της ΝΔ στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι πρόταση σας; και ακούγεται από βουλευτές της αντιπολίτευσης; Αυτό είναι ξέπλυμα», είπε επίσης ο κ. Ανδρουλάκη.

«Το δεύτερο είναι η αποχώρηση για αυτή τη διαδικασία. Για μένα σήμερα υπάρχει μια παγίδα καλοστημένη από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το επόμενο επιχείρημα της ΝΔ, θα είναι αφού δεν ψηφίζετε την παραπομπή γιατί να κάνουμε προανακριτική. Και το επόμενο και πιο επικίνδυνο είναι να γίνεται η προανακριτική αλλά για πρόσωπα, όχι μαρίδες όπως τον κ. Τριαντόπουλο, αν δεν ψηφίζουν 5 της ΝΔ να μην πηγαίνει ποτέ στον φυσικό δικαστή… Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη όσο ισχυροί και είναι και όσα παιχνίδια να κάνει η ΝΔ».

Για την υπόθεση των υποκλοπών τόνισε πως «για σας είναι πλημμέλημα να καρφώνουν το predator στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Τόσο δημοκράτες είστε. Δεν είδα χτες ούτε έναν υπουργό δίπλα μου. Δεν είδα ούτε έναν από σας δίπλα απέναντι σε αυτή τη δίκη με το παρακράτος». «Τόσο δημοκράτες είστε που δείχνετε τεράστια ανοχή σε θέματα που υπονομεύουν τη δημοκρατία. Για αυτό εμείς μένουμε εδώ. Το κράτος για εσάς είναι λάφυρο εξουσίας», είπε, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν αποχωρεί από την ψηφοφορία.

«Για αυτό με την πρωτοβουλία μας για προανακριτική θα πάει ο κ. Τριαντόπουλος στον φυσικό του δικαστή. Με δική μας πρωτοβουλία θα είμαστε εδώ να πάει ο κ. Καραμανλής και οποιοσδήποτε άλλος υπουργός. Καμία ανοχή στο παρακράτος και την συγκάλυψη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

