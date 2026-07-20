Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τις δεσμεύσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους και το δημοσιονομικό τους κόστος, έκανε την αντίστιξη της αξιόπιστης πρότασης του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε με πλήρη κοστολόγηση σε ειδική εκδήλωση και του προεκλογικού ακοστολόγητου προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν στην αντίστοιχη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τη μισή τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και την άλλη μισή τον τρίτο. Και ρωτάει αν το έχουμε κοστολογήσει, το είπε μάλιστα και ο πρωθυπουργός στη Βουλή δύο φορές, ενώ ακριβώς την προηγούμενη ημέρα είχα κάνει εκδήλωση όπου παρουσίασα την πλήρη κοστολόγηση.

Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του - όπως έκανα εγώ - ποια είναι η κοστολόγηση; Από την εξαγγελία της δέσμευσης ανέφερα ότι η πρώτη δόση είναι 400 εκατ. διότι ήδη έχει δοθεί ένα κομμάτι και η δεύτερη δόση που θα δοθεί τον τρίτο χρόνο είναι 800 εκατ. Άρα, πρότεινα το μέτρο και έδωσα και την κοστολόγηση.

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Απλά κάποιοι σήμερα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και με διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν ελέγξει ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας σφαίρας και κατευθύνουν τα ερωτήματα όπως τα θέλουν.

Θέτω λοιπόν ένα ερώτημα στον πρωθυπουργό. Στις 9 Ιουλίου, πριν με ρωτήσει, είπα πόσο κάνει το μέτρο και πώς θα δοθεί. Ο ίδιος μπορεί να μας πει πόσο κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, όταν την πρότεινε πριν βγει πρωθυπουργός; Για να δούμε ποιος είναι ο αξιόπιστος και ποιος κοροϊδεύει» , τόνισε χαρακτηριστικά.

Και υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει λογικά μέτρα: «Δεν είπαμε για 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε, και μάλιστα τμηματικά, ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία».

Σημείωσε ότι κάθε πολιτική δύναμη δείχνει με τις πολιτικές της επιλογές ποιους εξυπηρετεί.

«Ο καθένας με τις επιλογές του, είτε κεντρώος, είτε αριστερός είτε δεξιός, δείχνει τι εξυπηρετεί. Όταν αλλάζεις τους ποινικούς κώδικες λίγο πριν τις εκλογές, κάποιους εξυπηρετείς. Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα, κάποιους εξυπηρετείς. Όταν δεν μειώνεις τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά - που το κάνει η Κύπρος και το περνά στην τιμή – κάποιους εξυπηρετείς.

Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν μπορεί να περάσει ο μειωμένος ΦΠΑ στα βασικά αγαθά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά συγχρόνως μπορεί να περάσει ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά. Δηλαδή, πώς γίνεται να μπορεί ο μειωμένος ΦΠΑ να περάσει στη Ρόδο αλλά να μην μπορεί να περάσει στην Καστοριά αν κάνεις ελέγχους; Εδώ μιλάμε για παραλογισμό», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιπλέον έκανε αναφορά στις λύσεις για το ιδιωτικό χρέος.

«Εμείς μιλάμε για ρύθμιση των χρεών προς τα funds, με κανόνες διαφάνειας και όχι εκβιασμούς. Πολλές φορές καταθέτει μία πρόταση ο δικηγόρος του δανειολήπτη, την απορρίπτει το fund χωρίς ολοκληρωμένο φάκελο, με αποτέλεσμα μετά να μην μπορεί ο δανειολήπτης να ξαναπάει στη δικαιοσύνη να διεκδικήσει το δίκιο του. Και, βέβαια, 120 δόσεις για όλους προς εφορία και ΕΦΚΑ, για να μπορούν οι άνθρωποι να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να έχουν προοπτική. Αυτά δεν τα λέμε θεωρητικά. Τα καταθέσαμε στη Βουλή, έχουμε κάνει προτάσεις νόμου. Το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τις δέχεται είναι διότι έχει μία άλλη άποψη για τα πράγματα. Αντιπροτείνει 75 δόσεις και όχι για όλους, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι, εάν μπει σε μια διαδικασία σοβαρής πολιτικής για το ιδιωτικό χρέος, θα αντιδράσουν και τα funds, οι τράπεζες», ανέφερε.

Σχολίασε και την κυβερνητική στάση απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δείτε το θράσος, όχι μόνο στις υποκλοπές, αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ επίκειται ένα τεράστιο πρόστιμο, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο, ενώ έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας να ζητούν “χεράτα” βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, “να μας ελέγξετε”, δηλαδή έχουμε ακούσει ένα δίκτυο μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον οποίο ζητεί η δικαιοσύνη να ερευνηθεί τώρα και για κακουργηματικές πράξεις, μας λέει ο πρωθυπουργός “ζητήστε συγγνώμη”. Λένε από τη Νέα Δημοκρατία “μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση”. Μα καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση και διερευνάται και για κακουργηματικές πράξεις ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό;», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ως προς τον προσβλητικό χαρακτηρισμό του Άδωνι Γεωργιάδη περί «ξενόδουλου» ΠΑΣΟΚ:

«Βγήκα δημοσίως και είπα το 2023 “προσέξτε, έρχεται κόλαφος με τις επιδοτήσεις λόγω του πάρτι”. Και μου απάντησε τότε ο κ. Αυγενάκης ότι “δεν φοράς τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας”, επειδή είπα τι έρχεται. Ήμουν προδότης! Προχθές ξέρετε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης; Είμαστε, λέει, ξενόδουλοι στο ΠΑΣΟΚ, διότι ασχολούμαστε ακόμη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξενόδουλο είναι ένα κόμμα που προσπαθεί να περιφρουρήσει και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και τους κοινωνικούς πόρους που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και παραγωγών ή ξενόδουλος είναι κάποιος ο οποίος το μόνο που δεν κάνει, είναι τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα; Διότι στο τέλος θα χάσουμε το μυαλό μας».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε την πολιτική υποκρισία και αναξιοπιστία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει σε πολλά θέματα ότι έχει μια κρίση αξιοπιστίας. Θυμάστε ο μήνας μεταξύ των δύο ψηφοφοριών για τη συνταγματική αναθεώρηση να είναι ο Αύγουστος; Ο μήνας που έπρεπε η ελληνική κοινωνία να μπει στον διάλογο, στη διαβούλευση για το κορυφαίο ζήτημα της Δημοκρατίας που είναι το Σύνταγμα, επιλέγει ο Πρωθυπουργός να είναι ο Αύγουστος των διακοπών. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται να φτιάξουμε καλύτερους θεσμούς. Ενδιαφέρεται να εργαλειοποιεί τους θεσμούς για να επεκτείνει την εξουσία του. Με αυτό το μοντέλο και την κουλτούρα διακυβέρνησης έχω αξιακό χάσμα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτήν την αντιμετώπιση των θεσμών, του Συντάγματος και του κοινοβουλίου», τόνισε.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα επέμεινε ότι το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα κρίθηκε.

«Η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά; Ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου, πηγαίνοντας τη χώρα πίσω; Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Νομίζω ότι το πρόγραμμά μας - κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε προτάσεις, αύριο θα μιλήσουμε για την ενέργεια, την προηγούμενη εβδομάδα για την παιδεία – είναι ένα πρόγραμμα προοδευτικό, αξιόπιστο, υπεύθυνο, το οποίο μπορεί να βάλει τη χώρα σε μια άλλη πορεία», ανέφερε.

Πρόταξε την αλλαγή πορείας σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά αποτελέσματα, είτε νέα θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα.

«Να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας, με αξιοπιστία, με πολιτικό ήθος και σοβαρότητα. Χωρίς εξαρτήσεις. Για να αλλάξεις την φορολογική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, δεν πρέπει να έχεις εξαρτήσεις ούτε από ολιγάρχες, ούτε από καναλάρχες, ούτε, ούτε. Τώρα, εάν ο πολίτης αυτή τη στήριξη που έχει κατά κύριο λόγο ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο κ. Τσίπρας στο νέο του εγχείρημα, θεωρεί ότι δεν έχουν εξαρτήσεις και ότι αυτά που λένε, θα τα κάνουν, νομίζω ότι θα πέσουν για άλλη μια φορά έξω. Αξίζει να μας δώσουν την εμπιστοσύνη τους, να πάει η χώρα μπροστά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.